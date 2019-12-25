​Başkan Özyavuz 30 Mahallede Yol Onarım Çalışmasını Bitirdi

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz’un talimatları doğrultusunda, ilçe genelinde yol bakım, onarım ve güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, belirlenen yeni program dâhilinde30 mahallede yol yapım çalışmalarını başlattı.Başkan Özyavuz; Harran ilçemizde bugün itibariyle 30mahallemizin grup yollarında, çalışmalarımız devam ediyor. Bazı mahallelerimizde çalışmalarımızı bitirirken, bazılarında bakım ve onarım çalışmalarımız tüm hızıyla sürmektedir.Bu çalışmalar kapsamında İlçemiz genelindeki hizmetleri arttırmak adına 6 Asfaltlama robotu kurduk. Çalışmalarımız;1- Balkat, Buldum, Kılıçlı, Aşağı Yarımca, Yukarı yarımca, Tozluca ve Yakacak mahallelerimiz arasındaki bağlantı yolunu bitirdik. Bu mahallelerimizin Şanlıurfa/Akçakaleasfalt yoluna olan mesafelerini kısaltmak için çalışmalarımız devam ediyor.2- Kuruyer, Kütlük, Miyanlı, Savacık, Âşık ve Eski Harran mahallelerimizin yollarındaki bakım ve onarım çalışmalarını bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.3- Damlasu, Demirli ve Karatepe mahallelerimizin yollarını güçlendirip,revize ederek vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.4- Bükdere ve Kırmıtlı mahallelerimizin yollarında bakım ve onarım çalışmasını bitirdik.5- Meydankapı, Yeni Doğan ve Bilgili mahallelerimiz arasındaki bağlantı yolunu diğer mahallelerimizde olduğu revize ederek, vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.6- Koyunluca, Tanınmış, Başak, Aşağı Kesme Kaya, kaymaklı ve Küçük Yıldızmahallelerimiz arasındaki bağlantı yolunda, bakım ve onarım çalışmasını başlattık, Allah’ın izniyle en kısa sürede vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız.7-)Cepkenli ve Koyunluca mahallelerimiz arasındaki Turizm yolunda bakım ve onarım çalışmamızı bitirdik.8-)kırsal mahalleler ve turizm yolu arasında köprü görevi gören Başkaragöz ve Büyük Taşlıca mahallelerimizin yolunu da bitirip vatandaşlarımızın hizmetine sunduk.9-) Harran ilçe merkezi ile İmam Bakır mahallemiz arasındaki bağlantı yolumuzun bakım ve onarımını bitirdik.10-)Meydankapı yolundan başlayıp kanal boyu olan Bozceylan mahallemizin yolunda bakım ve onarım çalışmamızı bitirdik.Bizim tek bir hedefimiz var oda İlçe’mizde; ayrım gayrım yapmadan her noktasına hizmetlerimizin ulaştığı, herkesin ve her kesimin, mutlu, memnun olduğu bir yönetim anlayışı ve en önemlisi de Harran’ımızı yaşam kalitesinin yüksek kentler arasına taşımaktır.” İlçe’miz için çalışmalarımız devam etmektedir. Dedi.Editör: Ahmet Şen