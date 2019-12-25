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Bu haber 25 Aralık 2019 17:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Düdüklü tencere faciası: 2 yaralı

Sabahın erken saatlerinde bir lokantada patlayan düdüklü tencere ortalığı savaş alanına çevirirken, olayda 2 kişi yaralandı.

​Düdüklü tencere faciası: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman’ın Mara Mahallesi Ziya Gölkap Caddesi üzerinde yabancı uyruklu Nebil Sahol'un işletti lokantada bulunan düdüklü tencere, çorba pişirildiği esnada bomba gibi patladı. 

 

Çevredeki Evlerden de Duyuldu

Patlamanın şiddetiyle iş yerinin camları etrafa saçıldı. Patlama sırasında iş yerinde bulunan işletme sahibi Nebil Sahol ile kızı Ruba Sahol yaralandı. Düdüklü tencerenin yüksek sesle patlaması sonucunda mahalle sakinleri yataklarından fırlayarak lokantaya geldi. Buradaki yaralıları gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralılar, kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan baba ve kızın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olay anlatan mahalle sakinlerinden Cihad Cello, sabahın erken saatinde bomba patlaması gibi bir ses duyduklarını ve iş yerine geldiklerini söyledi.
Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. 


Editör: Ahmet Şen 
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