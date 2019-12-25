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Bu haber 25 Aralık 2019 16:00:50 Tarihinde eklenmiştir.

Kamyonetin Altında Erkek Cesedi Bulundu

Park halinde bulunan bir kamyonetin altında erkek cesedi bulundu.

Kamyonetin Altında Erkek Cesedi Bulundu

Olay, İstanbul Güngören Gençosman Mahallesi Acar Sokak üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. 


 

Kamyonetin Altında Uyuyor Sandılar

İddiaya göre, sabah işe gitmek isteyen vatandaşlar sokakta park halinde bulunan bir kamyonetin altında yatan bir kişiyi gördü. Vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Bu sırada olay yerine gelen polis ekipleri şahsın üzerinde yaptığı inceleme sonrasında ölen kişinin 43 yaşındaki Hasan Yazıcıoğlu olduğunu belirledi. Yapılan ilk incelemelerde Yazıcıoğlu'nun üzerinde herhangi bir darp ve yara izine rastlanmazken cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
Kamyonetin Altında Erkek Cesedi Bulundu
Kamyonetin Altında Erkek Cesedi Bulundu
Park halinde bulunan bir kamyonetin altında erkek cesedi bulundu.
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