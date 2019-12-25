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Bu haber 25 Aralık 2019 12:00:16 Tarihinde eklenmiştir.

Altın Hırsızları Şanlıurfa'da Aranıyor

Kendisini polis olarak tanıtan şüpheliler çok sayıda altını alarak kayıplara karıştı.

Altın Hırsızları Şanlıurfa'da Aranıyor

Edinilen bilgilere göre, Nevşehir’in Gülşehir’de kendisini polis olarak tanıtan şüpheli şahıs bir vatandaşı arayarak banka soyulması ve kimliğinin olay yerinde bulunduğunu bahane ederek evinde ve bankada bulunan paraları istedi. Kendisinin polis tarafından arandığına inanan vatandaş evinde bulunan 5 adet tam, 4 adet çeyrek, 5 adet bilezik, 2 adet altın yüzük, 1 adet altın zincir, 6 bin Euro ve 900 lirayı poşet içerisine koyarak evinin bahçesine koydu. Dolandırıcılar daha sonra bahçeye koyulan içerisi altın ve para dolu poşeti alarak kayıplara karıştı.



 

Şüpheliler Şanlıurfa’da İkamet Ediyormu

Bir süre sonra dolandırıldığını anlayan vatandaş olayı polis ekiplerine bildirmesinin ardından polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında şüphelilerin Şanlıurfa’dan ikamet eden H.B. ve İ.B. olduğun tespit etti. Şüpheli şahısların yakalanması için polis ekiplerinin çalışmalara başladığı öğrenildi.




Editör: Ahmet Şen 
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