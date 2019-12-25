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Bu haber 25 Aralık 2019 11:00:51 Tarihinde eklenmiştir.

​Sokak Ortasında Kadını Döven Şahsın Cezasını Vatandaş Kesti

Sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

​Sokak Ortasında Kadını Döven Şahsın Cezasını Vatandaş Kesti

Ümraniye'de geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan olayda, sokakta yürüyen bir kadının, yanında telefonla konuşan erkek tarafından önce saçı çekildi ardından art arda tokatlarına maruz kaldı. 



 

Vatandaş Şahsı Yumrukladı

Olaya tanık olan bir vatandaş da şahsı yumrukladı. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı. Sokak ortasında kadını döven adamın vatandaştan yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam kadına tokatlar atıyor bir vatandaş da kadını döven adama dayak atıyor .





Editör: Ahmet Şen 

 
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Asayiş
​Sokak Ortasında Kadını Döven Şahsın Cezasını Vatandaş Kesti
​Sokak Ortasında Kadını Döven Şahsın Cezasını Vatandaş Kesti
Sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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