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Bu haber 24 Aralık 2019 22:45:33 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa SP İl Başkanı Yanmaz, Attığı Tweetten Dolayı İfadeye Çağırıldı

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, attığı tweetten dolayı ifade verdi.

​Şanlıurfa SP İl Başkanı Yanmaz, Attığı Tweetten Dolayı İfadeye Çağırıldı

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz ve Karaköprü İlçe Başkanı Kasım Şaşkın, iktidar partisine yönelik eleştirileri nedeniyle emniyete ifadeye çağrıldı.
 
 

 

Yanmaz: İl Başkanına Ait Masrafları Karşılıyor

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz, Twitter’dan paylaştığı bir metin üzerine ifadeye çağrıldı. Yanmaz, “İddialara göre çiftçiye esnafa, vatandaşa hayatı dar eden bir kurum siyasi bir partinin il başkanlığına ait kira personel maaşı dahil tüm masrafları karşılıyormuş. Yetkililer bu konuda halkımıza açıklama yapmalı Sistemden beslenenler sistemi değiştiremezler!” şeklinde bir paylaşımında bulundu.
 
 




 

Yanmaz: Biz Bildiğimiz Doğruları Dile Getiriyoruz

İfade vermesinin öncesinde açıklamada bulunan Yanmaz,  “Urfa'nın meselesini dile getiriyoruz. Ulaşım problem, temizlik problem. Urfa'da olabildiğince her şey örtülü bir şekilde kalıyor ve bunu kimsenin duymamasını istiyorlar. Biz bu çerçeve içerisinde olabildiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Bir Urfa'yı seviyoruz, Urfalıları seviyoruz. Bizim kimseyle bir husumetimiz, bir kırılganlığımız yok. Biz sadece bildiğimiz doğruları olabildiğince dile getirip söylemeye çalışıyoruz. “ dedi.
 
 



 

Saadet Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Mustafa Niyazi Yanmaz şu ifadeleri kullandı:

Alışmışlar Urfa'yı çiftlik gibi yönetmeye. Allah aşkına, Urfa Türkiye'nin sekizinci büyük şehri, Urfa bir köy oldu. Bundan önceki dönemde kim idare ediyordu Urfa'yı? AK Partliler. Ondan evvel kim idare ediyordu? Ak Partililer. Eğer bugün enkaz devralınmışsa eğer bugün belediye hazinesi tam takırsa bu kimin zamanında oldu? Biz bunları söylüyoruz, bunları haykırıyoruz. Urfa'nın meselesini dile getiriyoruz. Ulaşım problem, temizlik problem, Urfa'da olabildiğince her şey örtülü bir şekilde kalıyor ve bunu kimsenin duymamasını istiyorlar. Biz bu çerçeve içerisinde olabildiğince sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Anlatmaya çalışıyoruz. Bir Urfa'yı seviyoruz, Urfalıları seviyoruz. Bizim kimseyle bir husumetimiz, bir kırılganlığımız yok. Biz sadece bildiğimiz doğruları olabildiğince dile getirip söylemeye çalışıyoruz.

Bizi ifade almaya çağırmışlar gideceğiz. Ne biliyorsak, ne söylemişsek ifademizi vereceğiz. Ama bu bir susturma, sindirme politikasıdır. Muhalefetle diyalog kurmayın, ses çıkarmayın ama suç duyurusunda bulunun. Gelin konuşun, gelin Urfa'nın meselelerini konuşalım. TV'ler bağlansın, Urfa'nın bütün meselelerini konuşalım. Niye konuşmuyorsunuz?
 
 


İktidar partisine yönelik eleştirileri nedeniyle suç duyurusunda bulunulmasının ardından emniyete ifadeye çağrılan Yanmaz, daha sonra serbest bırakıldı.
 
 


 
Editör: Ahmet Şen
 
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