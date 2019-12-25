Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 25 Aralık 2019 09:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Suudi Arabistan, Çocuk Evliliğini Yasakladı

Suudi Arabistan, 18 yaş altındaki kız ve erkek çocuklarının evlenmelerine yasak getirdi. Bu tür evlilik yapan kişilere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.

​Suudi Arabistan, Çocuk Evliliğini Yasakladı

Yeni düzenlemeye göre, 15 yaş ve altındaki çocukların evlenmeleri tamamen yasaklanırken, 16-18 yaş arasındaki kız ve erkek çocukların evliliği için özel mahkemeler yetkilendirildi.




 

18 Yaş Altındakiler Mahkeme Kararı İle Evlenebilecek

Suudi Arabistan Adalet Bakanlığından mahkemelere gönderilen metinde, “18 yaş altındakilere evlilik akdi yapılmaması ve bu durumu özel mahkemelere iletmesi gerektiği” belirtildi.
Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre bakanlığın Çocukları Koruma Kanunu başlığı altında duyurduğu yeni düzenlemede şu ifadeler yer aldı:
Mahkemelerin, evlenmek için başvuru yapan kişilerin evliliklerini tamamlamadan önce kız veya erkek olsun 18 yaş altında olup olmadığını kontrol etmesi ve çocukların zarar görmeyeceği bir şekilde özel mahkemelere yönlendirmesi gerekir




 

Yasağa Uymayanlara Yaptırım Uygulanacak

Suudi Arabistan Adalet Bakanı Velid Samani, yeni yönetmeliğe uymayan evlendirme yetkilileri hakkında yaptırım uygulanacağını aktardı. Suudi Arabistan Şura Konseyi, Ocak 2019’da 15 yaşından küçük oğlan ve kızların evlenmelerinin yasak olması gerektiğini duyurmuştu. Çocuk hakları örgütleri, uzun süredir ülkedeki bu uygulamanın sona erdirilmesi için kampanya yürütülüyordu. İnsan hakları örgütleri, genelde kız çocuklarının eğitimden men edildiğini, sağlığını tehlikeye attığını ve şiddete maruz kaldığını savunuyordu. Suudi Arabistan’ın bu hamlesi, 2030 vizyonu kapsamında başlatılan reform sürecinin son adımı oldu.




 

Daha Önce Kadınlar Ehliyet Alabilir Kararı Verilmişti

Kadın hakları konusunda radikal düzenlemeler yapan Suudi Arabistan'da, önce kadınların ehliyet alabilmesinin önü açılmış, ardından kadın izleyicilerin futbol müsabakalarına girmesine izin verilmiş ve kadınların eşlerinin izni olmadan yurt dışına çıkabilmeleri için yasa değişikliğine gidilmişti.


Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Dünya
​Suudi Arabistan, Çocuk Evliliğini Yasakladı
​Suudi Arabistan, Çocuk Evliliğini Yasakladı
Suudi Arabistan, 18 yaş altındaki kız ve erkek çocuklarının evlenmelerine yasak getirdi. Bu tür evlilik yapan kişilere cezai işlem uygulanacağı belirtildi.
​Arap Medyasında Son Dakika! Türkiye’den Asker İstediler, Türk Askeri Trablusgarp’a Mı Gönderilecek?
​Arap Medyasında Son Dakika! Türkiye’den Asker İstediler, Türk Askeri Trablusgarp’a Mı Gönderilecek?
Arap medyasının son dakika haberine göre Birleşmiş Milletler (BM) destekli Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Türkiye'den asker ve ekipman desteği talebinde bulunma kararı aldığı iddia edildi.
​HRÜ Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Etkinliği
​HRÜ Öğrencilerinden Sosyal Sorumluluk Etkinliği
Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim-İş öğretmen adaylarının sosyal sorumluluk projesi kapsamında yürüttükleri çalışmalar Şanlıurfa iline renk katıyor.
​Kar Fırtınasında Kalbi Durdu! 6 Buçuk Saat Sonra Hayata Döndü
​Kar Fırtınasında Kalbi Durdu! 6 Buçuk Saat Sonra Hayata Döndü
Kar fırtınasında bir kadının vücut ısısı 20.2 dereceye kadar düşmesi ile kalp atışı yaklaşık 6.5 saat durdu. Hastaneye kaldırılan kadın hayata döndürüldü ve kadında kalıcı nörolojik hasar oluşmadığı bildirildi.
​Facebook Dini Lideri Hesabını Kapattı
​Facebook Dini Lideri Hesabını Kapattı
Facebook, Dini Liderin Facebook’taki Arapça hesabını kapattı.
​Medine'de Patlama
​Medine'de Patlama
Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bir benzin istasyonunda meydana gelen şiddetli patlama saniye saniye görüntülendi.
​TikTok Uygur Türklerine Yapılan Zulmün Dile Getirildiği Videoyu Kaldırdı, Ardından Özür Diledi
​TikTok Uygur Türklerine Yapılan Zulmün Dile Getirildiği Videoyu Kaldırdı, Ardından Özür Diledi
Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, Çin’in Müslüman Uygur Türklerinin çoğunlukta bulunduğu Sincan’da Müslüman halka yapılan baskı ve zulmü dile getiren Müslüman bir kadının videosunu önce sosyal medya hesabından kaldırdı, ardından özür diledi.
​Kiev Sokaklarına Tosuncuk İçin Yeni Afişler Asıldı
​Kiev Sokaklarına Tosuncuk İçin Yeni Afişler Asıldı
Çiftlik Bank üzerinden vurgun yapan firari Mehmet Aydın’ın Ukrayna’nın başkenti Kiev’de aranması üzerine sokaklara yeni afişler asıldı.
​ABD Polisi, Kiliseyi Soyan İki Türk'ü Arıyor
​ABD Polisi, Kiliseyi Soyan İki Türk'ü Arıyor
ABD’nin New Jersey eyaletinin Evesham kentinde Saint Isaac Jogues Kilisesi’ne giren iki Türk bağış dolabından yaklaşık 460 bin dolar tutarında eşya çalarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili kilisenin bulunduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren 2 kadından şüphelenildiğini tespit etti.
​Ermeni Papaz ve Babası Öldü, MSB Taziye Mesajı Yayınladı
​Ermeni Papaz ve Babası Öldü, MSB Taziye Mesajı Yayınladı
Milli Savunma Bakanlığı, Ermeni Katolik Kilisesi Papazı Hovsep Bedoyan ve babasının, terör saldırısında hayatını kaybetmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.
​Ayasofya’da Çıplak Poz Veren Instagram Fenomeni Hakkında Soruşturma Başlatıldı
​Ayasofya’da Çıplak Poz Veren Instagram Fenomeni Hakkında Soruşturma Başlatıldı
Gittiği yerlerde verdiği çıplak pozlarla tartışılan sosyal medya fenomeni Marisa Papen'e soruşturma açıldı. Türk Bayrağı'nın üzerinde ve Ayasofya'da verdiği pozlar nedeniyle açılan soruşturma, Papen'i "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılamak" ile suçluyor.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, Gözler Kritik Görüşmede
​Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de, Gözler Kritik Görüşmede
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile bugün akşam saatlerinde bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde birçok önemli başlık ele alınacak.
​Eşinin İş Yerine Çiçekle Geldi, Kurşun Yağdırdı
​Eşinin İş Yerine Çiçekle Geldi, Kurşun Yağdırdı
​Suudi Arabistan, Çocuk Evliliğini Yasakladı
​Suudi Arabistan, Çocuk Evliliğini Yasakladı
​Üçüncü Köprü ve Marmara Otoyolu Çinlilere satılıyor
​Üçüncü Köprü ve Marmara Otoyolu Çinlilere satılıyor
​FETÖ’nün Karanlık Cinayetleri Ortaya Çıktı
​FETÖ’nün Karanlık Cinayetleri Ortaya Çıktı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿