​Suudi Arabistan, Çocuk Evliliğini Yasakladı

18 Yaş Altındakiler Mahkeme Kararı İle Evlenebilecek

Yasağa Uymayanlara Yaptırım Uygulanacak

Daha Önce Kadınlar Ehliyet Alabilir Kararı Verilmişti

Yeni düzenlemeye göre, 15 yaş ve altındaki çocukların evlenmeleri tamamen yasaklanırken, 16-18 yaş arasındaki kız ve erkek çocukların evliliği için özel mahkemeler yetkilendirildi.Suudi Arabistan Adalet Bakanlığından mahkemelere gönderilen metinde, “18 yaş altındakilere evlilik akdi yapılmaması ve bu durumu özel mahkemelere iletmesi gerektiği” belirtildi.Ülkenin resmi haber ajansı SPA’da yer alan habere göre bakanlığın Çocukları Koruma Kanunu başlığı altında duyurduğu yeni düzenlemede şu ifadeler yer aldı:Mahkemelerin, evlenmek için başvuru yapan kişilerin evliliklerini tamamlamadan önce kız veya erkek olsun 18 yaş altında olup olmadığını kontrol etmesi ve çocukların zarar görmeyeceği bir şekilde özel mahkemelere yönlendirmesi gerekirSuudi Arabistan Adalet Bakanı Velid Samani, yeni yönetmeliğe uymayan evlendirme yetkilileri hakkında yaptırım uygulanacağını aktardı. Suudi Arabistan Şura Konseyi, Ocak 2019’da 15 yaşından küçük oğlan ve kızların evlenmelerinin yasak olması gerektiğini duyurmuştu. Çocuk hakları örgütleri, uzun süredir ülkedeki bu uygulamanın sona erdirilmesi için kampanya yürütülüyordu. İnsan hakları örgütleri, genelde kız çocuklarının eğitimden men edildiğini, sağlığını tehlikeye attığını ve şiddete maruz kaldığını savunuyordu. Suudi Arabistan’ın bu hamlesi, 2030 vizyonu kapsamında başlatılan reform sürecinin son adımı oldu.Kadın hakları konusunda radikal düzenlemeler yapan Suudi Arabistan'da, önce kadınların ehliyet alabilmesinin önü açılmış, ardından kadın izleyicilerin futbol müsabakalarına girmesine izin verilmiş ve kadınların eşlerinin izni olmadan yurt dışına çıkabilmeleri için yasa değişikliğine gidilmişti.Editör: Ahmet Şen