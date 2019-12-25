​Üçüncü Köprü ve Marmara Otoyolu Çinlilere satılıyor

YÜZDE 51 HİSSESİNİ SATIN ALACAK

REKABET KURULU'NA BAŞVURU YAPILDI

Karar.com’dan edinilen bilgilerde, Reuters'ın duyurduğu habere göre, Altı Çin şirketi oluşturdukları fonla Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu’nun %51’ini satın alacak. Söz konusu şirketler: China Merchants Expressway, CMU, Zheijiang Expressway, Jiangsu Expressway, Sichuan Expressway ve Anhui Expressway.Konsorsiyum üyeleri ortaklığa $688.5 milyon sermaye enjekte edecek.Kurulacak olan ortaklık, Avrasya Otoyol Yatırım ve İşletmesi’nin %51 hissesini satın alacak.Öte yandan İtalyan Astaldi’nin, Üçüncü Boğaz Köprüsü ve Marmara Otoyolu’ndaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat’a devri için Rekabet Kurulu’na başvuru yapıldı.İtalyan inşaat şirketi Astaldi’nin ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Kuzey Köprüsü ve Marmara Otoyolu, IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat, ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat ve ICA İçtaş-Astaldi Adi Ortaklığındaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat tarafından devralma işlemi görüşe açıldı.Konu ile ilgili duyuru Rekabet Kurumu’nun sayfasında yer aldı. Astaldi, İstanbul Üçüncü köprünün imtiyazını IC İçtaş’a devir için ön çalışmalara başladığını Aralık başında duyurmuştu.Editör: Ahmet Şen