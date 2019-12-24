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Bu haber 24 Aralık 2019 21:00:35 Tarihinde eklenmiştir.

​Şaşkına Çeviren Olay! Kayınvalidesine 8 Adet Sıfır Araç Aldı

Sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandırdığı ileri sürülen çetenin lideri Sedat T.'nin kendi üzerine 13, annesine 5, babasına 10, teyzesine 7, kardeşine 11, 70 yaşındaki okuma-yazma bilmeyen ehliyeti olmayan kayınvalidesine de 8 sıfır araç aldığı, bu araçların hepsinin de kazaya karıştığı ortaya çıktı.

​Şaşkına Çeviren Olay! Kayınvalidesine 8 Adet Sıfır Araç Aldı

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, şüphelilerin, otomobil bayilerinden, akrabaları ve arkadaşları adına taksitle aldıkları sıfır kilometre araçların tampon, çamurluk, far, motor kaputu, hava yastığı gibi orijinal parçalarını söküp, yerine çıkma ve hasarlı parça takarak önceden belirledikleri kavşaklarda bekleyen kamyon, tır, iş makinesi, belediye otobüsü gibi ağır vasıta araçlara arkadan çarpmak suretiyle bilerek kaza yaptıkları, kazadan sonra tekrar aracın orijinal parçalarını kullanıp, tamir etmiş gibi göstererek sigorta şirketlerini dolandırdıkları belirlendi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğince 10 Eylül 2019 tarihinde başlatılan teknik-takip çalışmalarında, 2015 yılından bu yana Adana merkezli 5 ilde şebeke lideri tamircilik yapan Sedat T.'nin liderliğinde gerçekleştirdikleri 144 ayrı olayda sigorta şirketlerini 4 milyon 300 bin lira dolandırdıkları, 221 şahsın olaylara karıştığı tespit edildi.



 

Polisler Tamir Kılığına Girip Olayı Çözdü

Eylül 2019'dan sonra yapılan teknik takip ile suç örgütünü kuran, yöneten, üyeleri ve birlikte hareket edenler tespit edildikten sonra tamirci kılığına giren polislerin de katılımıyla Adana, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Malatya, Mersin ve Osmaniye'de, 53 adreste, 55 şüpheli şahsa yönelik 13 Aralık günü sabah 06.45'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şebeke lideri ile birlikte 4'ü kadın 48 şüpheli yakalanırken, 7 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.4 gün boyunca emniyette sorgulanan zanlıların ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Zanlılar arasında 2'si kadın 3 kişinin belediye otobüs sürücüsü olduğu tespit edildi. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen ve savcılıkta ifadeleri alındıktan sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen zanlılardan aralarında örgüt lideri Sedat T., yardımcıları Tayfun Y. ile Gökhan T. ve belediye otobüs sürücüleri Kıymet G. ve Zeynep Ö.'nün de bulunduğu 13 şüpheli tutuklanırken, 14'ü adli kontrol tedbiriyle, 21'i ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelilerin teknik takip sırasında polise yakalanmamak için şifreli konuştukları ortaya çıkmış, zanlıların kaza planı yapıp kaza yapmaya gitmek istediklerinde "Düğünümüz var" şifresini kullandıkları, kaza yapacak sürücü için de "damat lazım" diye şifre kullandıkları ortaya çıkmıştı.




 

Polis Örgütün Geriye Dönük Olayları İnceliyor

Polisin yaptığı derinlemesine araştırmada çete lideri Sedat T.'nin annesi, babası, kardeşleri, eşi ve 70 yaşındaki kayınvalidesine sıfır araç aldığı ve bu araçların hepsinin kaza yaptığı tespit edildi. Sedat T.'nin kendi üzerine 13, 63 yaşındaki ehliyeti olmayan teyzesi G.K.'nin üzerine 7, 63 yaşındaki annesi G.T.'nin üzerine 5, 69 yaşındaki babası V.T.'nin üzerine 10 araç, 70 yaşındaki kayınvalidesinin üzerine ise 8 araç aldığı ortaya çıktı. Zanlının aldığı araçların hepsinin lüks sınıfındaki araçlar olduğu ve aldığı bütün araçların kazaya karıştığı saptandı. Ayrıca annesi ve teyzesinin ehliyetinin bile olmadığı, kayınvalidesinin ise hem okuma-yazma bilmediği hem de ehliyetinin olmadığı belirlendi. Polisin örgütün geriye dönük yaptığı olayları incelemeye devam ettiği öğrenildi.
 


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Şaşkına Çeviren Olay! Kayınvalidesine 8 Adet Sıfır Araç Aldı
​Şaşkına Çeviren Olay! Kayınvalidesine 8 Adet Sıfır Araç Aldı
Sıfır kilometre otomobillerin orijinal parçalarını söktükten sonra yerine hasarlı parça takıp, kaza yaparak sigorta şirketlerini dolandırdığı ileri sürülen çetenin lideri Sedat T.'nin kendi üzerine 13, annesine 5, babasına 10, teyzesine 7, kardeşine 11, 70 yaşındaki okuma-yazma bilmeyen ehliyeti olmayan kayınvalidesine de 8 sıfır araç aldığı, bu araçların hepsinin de kazaya karıştığı ortaya çıktı.
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