​Şanlıurfa'da 25 Bin 185 Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Yabancı Uyruklu Şüpheliler Gözaltına Alındı

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğümüz Yunus ekipleri tarafından bir araç içerisinde arama yapıldı.Yabancı uyruklu şüpheli 3 şahıs üzerinde ve araçta arama yapan polis, toplamda 10 bin 185 adet captagon hap ele geçirdi, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Uyuşturucu hapların alındığı yerin tespitine yönelik yapılan çalışmada ise şüpheliler Gaziantep ilinden uyuşturucuyu temin etiklerini ifade etti. Bunun üzerine Gaziantep’e giden ekipler, ortak operasyonla bir şüpheli şahsı ikametinde yakaladı. Toplamda Şanlıurfa ve Gaziantep’te 25 bin 185 captagon uyuşturucu hap ele geçiren polis, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Editör: Ahmet Şen