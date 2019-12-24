Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 24 Aralık 2019 13:00:02 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa'da 25 Bin 185 Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa’da ve Gaziantep’te polisin ortak uyuşturucu operasyonunda toplamda 25 bin 185 Captagon hap ele geçirildi, 4 şüpheli şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.

​Şanlıurfa'da 25 Bin 185 Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Şanlıurfa Asayiş Şube Müdürlüğümüz Yunus ekipleri tarafından bir araç içerisinde arama yapıldı. 


 

Yabancı Uyruklu Şüpheliler Gözaltına Alındı

Yabancı uyruklu şüpheli 3 şahıs üzerinde ve araçta arama yapan polis, toplamda 10 bin 185 adet captagon hap ele geçirdi, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Uyuşturucu hapların alındığı yerin tespitine yönelik yapılan çalışmada ise şüpheliler Gaziantep ilinden uyuşturucuyu temin etiklerini ifade etti. Bunun üzerine Gaziantep’e giden ekipler, ortak operasyonla bir şüpheli şahsı ikametinde yakaladı. Toplamda Şanlıurfa ve Gaziantep’te 25 bin 185 captagon uyuşturucu hap ele geçiren polis, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Editör: Ahmet Şen 
 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
​Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
Şanlıurfa’da yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen 23 adrese düzenlenen operasyonda 17 şahıs yakalanırken yapılan aramada ise silahlar ve yüklü miktarda para ile altın ele geçirildi.
​Şanlıurfa'da 25 Bin 185 Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
​Şanlıurfa'da 25 Bin 185 Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da ve Gaziantep’te polisin ortak uyuşturucu operasyonunda toplamda 25 bin 185 Captagon hap ele geçirildi, 4 şüpheli şahıs da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklandı.
​Şanlıurfa’da FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon
​Şanlıurfa’da FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon
Şanlıurfa merkezli 9 ilde FETÖ’nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 21 zanlıdan 12’si tutuklandı.
Vali Erin, Şanlıurfa'nın En İşlek Caddesinden Esnafı Ziyaret Etti
Vali Erin, Şanlıurfa'nın En İşlek Caddesinden Esnafı Ziyaret Etti
​Cumartesi günü esnaf ziyareti yapmak amacıyla Şanlıurfa’nın en işlek bölgesi olan Haşimiye mevkisine giden Vali Abdullah Erin, meydandaki tarihi Pazar Camisinde öğlen namazı kıldıktan sonra cami avlusundan başlayarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.
​Şanlıurfa’da Kütüphane Kuracak Olan Öğrenciler Destek Bekliyor
​Şanlıurfa’da Kütüphane Kuracak Olan Öğrenciler Destek Bekliyor
ODTÜ’lü gönüllü öğrencilerin kurduğu ODTÜ Köprü Grubu; topladıkları yardımlarla Türkiye’nin farklı illerindeki ilk ve ortaokullara kütüphaneler kuruyor. Bu illerden biri de Şanlıurfa oldu.
Şanlıurfa'da ​Buğday Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı
Şanlıurfa'da ​Buğday Yüklü Tır Devrildi: 2 Yaralı
Şanlıurfa’da buğday yüklü tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
​Şanlıurfa’da Cezaevi Firarisi Araba Çaldı
​Şanlıurfa’da Cezaevi Firarisi Araba Çaldı
Şanlıurfa’da gece yarısı bir otomobili düz kontak yaparak çalan cezaevi firarisi, araçtaki uyuşturucu maddeyle yakalandı.
​Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı: 2’si Ağır 4 Yaralı
​Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı: 2’si Ağır 4 Yaralı
Şanlıurfa’da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 4 kişi yaralandı.
​Şanlıurfalı Vekile Suikast Planlayan 6 Teröriste Müebbet
​Şanlıurfalı Vekile Suikast Planlayan 6 Teröriste Müebbet
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’a suikast hazırlığındayken yakalanan 6 terörist, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Haberimiz Üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harekete Geçti
Haberimiz Üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harekete Geçti
Haberimiz üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Novada Park AVM önündeki kaldırım genişletilmesi çalışmaları durduruldu.
​Bakan Açıkladı! Şanlıurfa’da Örnek İmar Uygulaması Başlayacak
​Bakan Açıkladı! Şanlıurfa’da Örnek İmar Uygulaması Başlayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 81 il de örnek imar planı uygulamasına başladı. Belediyelere rehber olacak, vatandaş katılımını ön plana çıkaracak örnek uygulamalardan 3 ilin örnek imar uygulaması geçen yıl, 5 ilin örnek imar uygulaması da bu yıl tamamlandı. Bakanlık önümüzdeki yıl aralarında Şanlıurfa’nın da olduğu 13 il ile birlikte 2023 yılına kadar 81 ilde örnek imar uygulama projelerini tamamlayacak.
Şanlıurfa’da Kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa’da Kamyondan düşen işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde saman yüklediği sırada kamyondan düşerek ağır yaralanan işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
​Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 yaralı
​Tartışma Silahlı Kavgaya Dönüştü: 1 yaralı
​Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
​Şanlıurfa’da yasa dışı bahis operasyonu: 17 gözaltı
​Şanlıurfa'da 25 Bin 185 Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
​Şanlıurfa'da 25 Bin 185 Captagon Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon
​Şanlıurfa’da FETÖ'nün Askeri Mahrem Yapılanmasına Operasyon
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:02
Güneş
07:29
Öğle
12:29
İkindi
14:59
Akşam
17:19
Yatsı
18:40
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿