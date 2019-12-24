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Bu haber 24 Aralık 2019 17:00:19 Tarihinde eklenmiştir.

​3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

​3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Olay, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan İskele Sokak'ta akşam üzeri meydana geldi. 


 

Eşinin Çocuklarını Okuldan Almadığını Öğrenen Eş şüphelendi

Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi kadın sabah saatlerinde çocuklarını okula gönderdi. Kadın, akşam üzeri okul çıkışında çocuklarını almaya gitmedi. Eşinin çocukları okuldan almaya gitmediğini öğrenen kocası, durumdan şüphelenerek eve geldi. 


 

Çilingir Yardımıyla Eve Girdi

Kapıyı açamayan adam çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren adam eşini ölü buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. 



Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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