​3 çocuk annesi kadın evinde ölü bulundu

Olay, İstanbul’un Esenyurt ilçesinde bulunan İskele Sokak'ta akşam üzeri meydana geldi.
Eşinin Çocuklarını Okuldan Almadığını Öğrenen Eş şüphelendiEdinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi kadın sabah saatlerinde çocuklarını okula gönderdi. Kadın, akşam üzeri okul çıkışında çocuklarını almaya gitmedi. Eşinin çocukları okuldan almaya gitmediğini öğrenen kocası, durumdan şüphelenerek eve geldi.
Çilingir Yardımıyla Eve GirdiKapıyı açamayan adam çilingir çağırdı. Çilingir yardımıyla eve giren adam eşini ölü buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
Editör: Ahmet Şen
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