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Bu haber 24 Aralık 2019 16:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

​"Ölüme gidiyorum" dedi, yaralı bulundu

112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ölüme gideceğini söyleyerek telefonu kapatan şahıs, jandarma tarafından yaylada yaralı olarak bulundu.

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Edinilen bilgiye göre, Burdur’da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ölüme gideceğini söyleyerek telefonu kapatan kişinin kimliğini tespit çalışması başlatan Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şahsın Çavdır ilçesi Anbarcık köyünde ikamet eden ve gün içerisinde Anbarcık Yaylası mevkiine odun toplamaya gidip köye dönmediği anlaşılan M.D. isimli vatandaş olduğunu tespit etti. 



 

Kayalık Alandan Düşerek Yaralandı

M.D.'nin bulunmasına yönelik İl Jandarma Komutanlığından 1 iz takip köpeği, 1 serçe çok rötarlı termal mini İHA, Jandarma Asayiş Timleri ve AFAD ekibi bölgeye yönlendirilerek, M.D.’nin aranmasına başlandı. Yapılan aramalar sonucu M.D. akşam saatlerinde Anbarcık köyü Armutlu Tepe mevkiindeki kayalık alanda düşme sonucu yaralı vaziyette bulundu. Gölhisar Devlet Hastanesine kaldırılan M.D., tedavisinin ardından taburcu edildi. 




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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​"Ölüme gidiyorum" dedi, yaralı bulundu
112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ölüme gideceğini söyleyerek telefonu kapatan şahıs, jandarma tarafından yaylada yaralı olarak bulundu.
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