​Maskeli iki kişi sokaktaki gençlere kurşun yağdırdı: 2 ağır yaralı

Saldırganlar araçla kaçtı

Ağır yaralı iki genç ameliyata alındı

Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Bağcılar Kirazlı Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişi, kaldırımda sohbet eden Yunus K. (21), ve Ferhat A.’ya (25), henüz belirlemeyen bir nedenle kurşun yağdırdı.Saldırı sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan iki genç kanlar içinde yere yığılırken, maskeli iki şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yunus K’yi, Bağcılar Devlet Hastanesi’ne, Ferhat A.’yı Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.Caddeyi güvenlik şeridi ile çevreleyen polis ekipleri ise çevrede boş kovan aradı.Daha sonra gelen olay yerinden inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Saldırıda ağır yaralanan iki gencin, ameliyata alındığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.Editör: Ahmet Şen