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Bu haber 24 Aralık 2019 11:00:07 Tarihinde eklenmiştir.

​Ahır Yandı, 240 Hayvan Telef Oldu

Bir ahırda çıkan yangında 240 hayvan telef oldu. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangının çıkış sebebi araştırılmaya başlandı.

​Ahır Yandı, 240 Hayvan Telef Oldu

Yangın, saat 17.30 sıralarında Konya’nun Kulu ilçesi Altılar Mahallesi'nde Serhan Özdemir'e ait ahırda çıktı. 


 

Yangın Elektrik Kontağından Çıkmış Olabilir

Edinilen bilgiye göre, ahırda yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri yanan alanda soğutma çalışması yaptı. Elektrik teçhizatında meydana gelen kısa devre sonucu çıktığı değerlendirilen yangında büyük çapta zarar meydana gelirken, ahır içerisinde bulunan 200 adet küçükbaş ve 40 adet büyükbaş hayvan telef oldu.

yangınla İlgili Tahkikat başlatıldı.



Editör: Ahmet Şen 



 
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