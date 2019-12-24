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Bu haber 24 Aralık 2019 09:00:34 Tarihinde eklenmiştir.

​74 Asker Zehirlendi

Akşam yemeğinin ardından 74 asker, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

​74 Asker Zehirlendi

Edinilen bilgiye göre, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay Komutanlığında akşam yemeğinin ardından mide bulantısı, kusma ve ishal şikayeti olan askerler askeri ambulanslarla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesinin ek ve ana binasının acil servisine getirildi. 74 asker hastanede tedaviye alındı.



 

Yemekten Numune Alınarak İncelemeye Gönderildi

Kütahya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü görevlileri, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla askerlerin yemeğinden numune alarak inceleme başlattı. Yedikleri yemekten zehirlendikleri değerlendirilen askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Editör: Ahmet Şen 
 
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Asayiş
​74 Asker Zehirlendi
​74 Asker Zehirlendi
Akşam yemeğinin ardından 74 asker, mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.
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