​Eyyübiyelilere Müjdeli Haber: Millet Bahçesinin Startı Veriliyor

BAŞKAN BEYAZGÜL: HALKIMIZIN TALEBİ NEYSE BİZİM DE PROJEMİZ O

KUŞ: İSTİŞARE EDEREK PROJEMİZİ BELİRLİYORUZ

Tüm ilçe belediyeleri ile koordinasyonlu bir şekilde çalışmalarını yürüten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ile Millet bahçesi olarak Eyyübiye Belediyesine devir edilen 150 Dönümlük alanı inceledi.İçerisinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, gençlerin ve çocukların 7 gün 24 saat vakit geçirilmesine olanak sağlayacak projenin diğer ilçelere de yaygınlaştırması için çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Beyazgül, “Şu anda Eyyübiye bölgesinde yapılacak olan Milet Bahçesinde Başkanımız Mehmet Kuş ile projeyi üstlenen firma yetkililerimiz ile birlikte incelemelerde bulunuyoruz. Seçim süresince bölgemizde gezerken vatandaşların nefes alacak bir yerimiz yok deniyordu. Şu anda ise 150 dönümlük yeri Millet Bahçesi yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Eyyübiye’de yaşayan vatandaşlarımızın ihtiyacına uygun bir alan yapmak için hep birlikte çalışacağız. Aslında bu büyük bir müjde daha önceden belirttiğimiz gibi halkımızın talepleri ne ise bizim projelerimiz de o şekilde olacaktır. İnşallah ilerleyen zamanlarda projelerimizi ortak bir şekilde yine yürüteceğiz Eyyübiye’mize ve Şanlıurfa’mıza hayırlı olsun” diye konuştu.Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş ise, "Harran Üniversitesi Eyyübiye Kampüsü içerisinde Eyyübiye Belediyemize 150 dönümlük arazinin tahsisini talep ettik. Sayın Bakanımızın Şanlıurfa’ya gelişi ile Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Bey, Miletvekilleri ve Sayın Valimizin destekleri ile yer tahsisi gerçekleştirildi. 2020 yılında projemizi bitirme noktasını düşünürken Bakanlığımız gerekli tüm işlemleri yaparak ihale sürecini tamamlamış bulunmakta. Şu anda yüklenici firma yetkililerimiz ile birlikte alanda incelemelerde bulunuyoruz. Yapılacak olan Millet Bahçemizin konseptini istişare ederek yapılacak olan projeyi belirliyoruz. Eyyübiye halkımıza hayırlı olsun. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum’a, Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeynel Abidin Beyazgül’e, Miletvekillerimize ve Valimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.Editör: Ahmet Şen