​Haliliye Belediyesinden Kadınlara Pozitif Ayrımcılık

Pozitif ayrımcılıkla, yaşamın her alanında kadınların yer almasını isteyen ve kadınlara yönelik uyguladığı projelerle takdir toplayan Haliliye Belediyesi bu kapsamda çalışmalarını sürdürüyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı Süleymaniye Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinde kadınların meslek edinip iş hayatında başarılı olabilmesine yönelik açılan ücretsiz kurslar devam ediyor. Kadınlar burada ilgi alanlarına yönelik seçtikleri kurslarda alanında uzman eğitmenler tarafından eğitime tabi tutuluyor.Kadınlar Süleymaniye Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinde dikiş nakış, el sanatları, kuaför kursları alıyor. 3 ay süre ile eğitim gören kadınlar kurs bitiminde Milli Eğitim onaylı sertifika almaya hak kazanıyor. Sertifikalarını alan kadınlar ayrıca kalfalık ve ustalık belgesi almaya da hak kazanıyor. Kurslarda birçok ürünü işleyen kadınlar burada meslek edinmenin yanı sıra ürettikleri ürünleri satarak aile ekonomilerine de katkı sağlıyor.Öte yandan Süleymaniye Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinde kadın kursiyerler beraberinde getirdikleri çocuklarını merkez içinde bulunan kreşe bırakabiliyor. Çocuklar kreşte güvenli bir şekilde oyunlar oynarken, aileleri ise kurslarda eğitim alma imkanı buluyor.Kurslara katılan kadınlar Haliliye Belediyesinin bu hizmetlerinden dolayı memnun olduklarını belirterek, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ettiler.Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde Süleymaniye Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezinin yanı sıra Ertuğrul Gazi, Devteşti ve Ulubatlı Kadın Destek ve Aile Eğitim Merkezlerinde de faaliyetler sürüyor.Editör: Ahmet Şen