​Şanlıurfa’da Otomobiller Çarpıştı: 2’si Ağır 4 Yaralı

Kazada 2’si Ağır 4 Kişi Yaralandı

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi.Sadık P. yönetimindeki 02 HL 434 plakalı otomobil, Mehmet A.’nın kullandığı 63 FH 932 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri Sadık P. ve A.’nın yanı sıra Yusuf A. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılan yaralılardan Sadık P. ve Yusuf A.’nın sağlık durumun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Editör: Ahmet Şen