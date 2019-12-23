​Şanlıurfa’da Kütüphane Kuracak Olan Öğrenciler Destek Bekliyor

ODTÜ’lü gönüllü öğrencilerin kurduğu ODTÜ Köprü Grubu; topladıkları yardımlarla Türkiye’nin farklı illerindeki ilk ve ortaokullara kütüphaneler kuruyor, öğrencilere bilimsel deney yapacak malzemeleri temin ediyor. Köprülüler, bunların yanı sıra Anadolu’nun küçük yerlerindeki çocukların giysi ihtiyaçlarını karşılayarak üniversiteliler ile ilkokul öğrencileri arasında bir “köprü” görevi görüyor.
“Kütüphane Kuracağız”Grup sosyal medya hesabından yaptığı duyuru ile “Şanlıurfa-Birecik Söğürtlen ilk ve ortaokuluna kütüphane kuracağız.” İfadelerine yer verip bağış yapmak isteyen vatandaşlara seslendi.
Fongogo.com internet sitelerinde gerekli yönlendirmeleri yapan bu gönüllü gençlere yardım etmek isteyenler linke tıklayabilir.
Destek için link: https://fongogo.com/Project/odtu-kopru-kutuphane-projesi-2
Editör: Ahmet Şen
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