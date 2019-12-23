Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Aralık 2019 20:30:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?

Yerli otomobilin, bugüne kadar paylaşılan fotoğraflarında dikiz aynası detayı dikkat çekiyordu. Aracı gören çok sayıda vatandaş, sosyal medyada dikiz aynası olmadığına dair yorum getirdi.

​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?

Yerli otomobilin teknik özellikleri uzun süredir gündemdeyken merak edilen tasarımına dair ilk detaylar, geçen hafta ortaya çıktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından paylaşılan ilk fotoğraflarla, tasarıma dair önemli detaylar gözler önüne serildi.


Webtekno'dan Şahin Kılınç'ın haberinde "TOGG’un yerli otomobilin tasarımı için İtalya merkezli Pininfarina şirketiyle anlaştığı detayı ortaya çıkmıştı. TOGG, bu bilgiyi resmi olarak doğrulamadı. Paylaşılan ilk fotoğraflardaki detaylar ise Pininfarina’nın tasarımı olan bazı konsept SUV modelleriyle büyük benzerliklere sahip. Örneğin yan aynaların olmaması detayı gibi" hatırlatmasında bulunuldu.


 

Ayna Yerine İki Uzun Çıkıntı Var

"Örtünün dışına yansıyan çizgiler, yerli otomobilin K350 modeline çok çok benzediğini geçtiğimiz hafta sizlere açıklamıştık. Bu görüntülerdeki bir diğer önemli nokta ise yan aynaları. Pininfarina K350’nin alışılagelmiş aynalar yerine iki ince ve uzun çıkıntıya sahip olduğunu görüyoruz. 

Bu çıkıntıların ucunda ise ayna yerine kullanılacak kameralar bulunuyor. Yerli otomobilin fotoğrafında ise kameraların bulunduğu branda bölümünün çoğu boş ve büyük ihtimalle içerisinde K350 gibi kamera çıkıntıları var. Bir başka deyişle yerli otomobil, yan aynalara değil, yan ayna kameralarına sahip olacak. 

 

Ayne Yerine Kamera

Ayna yerine kamera kullanılması bizi bir sonuca daha götürüyor. Söz konusu kameralardan gelecek görüntüler, aracın içinde sürücüye sunulacak. Bunun için de sürüş esnasında konforu bozmayacak şekilde konumlandırılmış ekranlara ihtiyaç var. Sürüş alışkanlıklarını etkilememek adına bu ekranlar, çoğu benzer tasarımda ön kapıların içerisine yada torpidonun iki yanına montajlanıyor.



Yan aynalar yerine kamera kullanımı ise son dönemde pek çok otomobil üreticisi tarafından benimsendi. Mercedes ve Audi'nin 2019 model araçlarının özellikle elektrikli olanlarında yan aynalar yerine kameralar kullanıldığını gördük.
yüzde 100 elektrikli olacağı kesinleşen yerli otomobil C segmentinde ve SUV yapısına sahip bir araç olacak. Batarya dayanıklığı, şarj imkanlarına dair şu an için bir detay açıklanmadı."


Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Teknoloji
​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?
​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?
Yerli otomobilin, bugüne kadar paylaşılan fotoğraflarında dikiz aynası detayı dikkat çekiyordu. Aracı gören çok sayıda vatandaş, sosyal medyada dikiz aynası olmadığına dair yorum getirdi.
Türkiye'de İlk, Adliye Koridorlarında Mübaşir Sesi Son Buldu
Türkiye'de İlk, Adliye Koridorlarında Mübaşir Sesi Son Buldu
Sessiz Adliyeler Projesi kapsamında hayata geçirdiği mobil uygulama ile Sivas adliyesinde mübaşir sesine son verdi.
​Google, Türkiye ile Desteğini Kesiyor! Rekabet Kurulu 93 Milyon Ceza Kesmişti!
​Google, Türkiye ile Desteğini Kesiyor! Rekabet Kurulu 93 Milyon Ceza Kesmişti!
Google, Türkiye'de yeni çıkacak Android telefonlar konusunda Türk ortaklarıyla işbirliğini sonlandıracağı uyarısında bulundu.
​Telefonunu Satanlar Dikkat! Tehlikeli Bir Program Yayıldı! Satmayın Gerekirse İmha Edin!
​Telefonunu Satanlar Dikkat! Tehlikeli Bir Program Yayıldı! Satmayın Gerekirse İmha Edin!
Milyonlarca kişinin bir an olsun yanından ayırmadığı akıllı telefonlara yüklenen özel fotoğraflar, videolar ve belgeler, programlarla yeniden geri getiriliyor. Özel belgelerini sildiklerini düşünerek telefonlarını satanlar daha fazla risk altında bulunuyor.
​WhatsApp Affetmedi, Dava Açtı
​WhatsApp Affetmedi, Dava Açtı
Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, İsrailli siber gözetim firması NSO Group’a casusluk iddiasıyla dava açtı.
​İnternette Reklama Tıkladı, 18 Bin TL Borçlu Oldu
​İnternette Reklama Tıkladı, 18 Bin TL Borçlu Oldu
İnternette gördüğü sahte banka reklamına tıklayan bir kişi, 2 bin 670 dolar ile 5 bin lira dolandırıldı. Polisin titiz çalışması sonucunda ’phishing’ denilen yöntemi kullanarak vatandaşın banka hesabını ele geçiren 5 şahıs, gözaltına alındı. Paraları çekme anları güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye görüntülenen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
​Türk Telekom, Siber Saldırıya Uğradı
​Türk Telekom, Siber Saldırıya Uğradı
Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Saldırı, Türkiye’nin bilgi, iletişim ve teknoloji şirketi Türk Telekom’un alanında yetkin siber güvenlik uzmanları tarafından zamanında müdahale edilerek durdurulmuştur” dedi.
​Kullanıcılar Rahatsız Oluyordu! WhatsApp Yeni Özelliğini Duyurdu
​Kullanıcılar Rahatsız Oluyordu! WhatsApp Yeni Özelliğini Duyurdu
Dünyanın önde gelen anlık mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp`ta kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak yeni bir özellik devreye giriyor.
​Facebook'a Milyon Liralık Ceza! 280 Bin Türkçe Kullanıcının Bilgileri İhlal Edildi
​Facebook'a Milyon Liralık Ceza! 280 Bin Türkçe Kullanıcının Bilgileri İhlal Edildi
Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Facebook'a veri ihlali nedeniyle 1 milyon 600 bin liralık idari para cezası verdi. Facebook'u Türkçe olarak kullanan 280 bin 959 kullanıcı bu ihlalden etkinlendi
​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!
​Türk Telekom’dan Hediyeli Özür!
Türk Telekom müşterilerinin yaşadığı kesintiden dolayı tepki göstermesi üzerine şirket, müşterilerine 2 ay boyunca aylık 5 GB internet hediye edeceklerini duyurdu.
​Herkes Yapabilir! Bu Sistemle Elektrik Faturasını Tarihe Karıştırdı
​Herkes Yapabilir! Bu Sistemle Elektrik Faturasını Tarihe Karıştırdı
Elektrik ve Elektronik Mühendisi Kerem Çilli, yaşadığı evin çatısına kurduğu sistemle hem kendi tüketimini karşılıyor hem de ürettiği fazla elektriği dağıtım şirketine satarak gelir elde ediyor.
Bakanı Mustafa Varank,: 17 senede çağ atladık
Bakanı Mustafa Varank,: 17 senede çağ atladık
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, üretimi E-Berk tarafından yapılan tünel açma makinesinin banttan indirilme törenine katıldı. Bakan Varank, "Küresel rekabette ben de varım diyen 8 ülkeden birisiyiz" dedi.
​Binali Yıldırım: “Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir”
​Binali Yıldırım: “Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir”
​Ceza, Harç ve Vergilerde 2020 Zammı Belli Oldu
​Ceza, Harç ve Vergilerde 2020 Zammı Belli Oldu
​Haliliye Belediyesinden Kadınlara Pozitif Ayrımcılık
​Haliliye Belediyesinden Kadınlara Pozitif Ayrımcılık
​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?
​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:02
Güneş
07:29
Öğle
12:29
İkindi
14:59
Akşam
17:19
Yatsı
18:40
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿