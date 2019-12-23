Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 23 Aralık 2019 19:30:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Okul Müdürü Eşiyle Yolda Yürürken Silahlı Saldırıya Uğradı!

Sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, mahkemece tutuklandı.

​Okul Müdürü Eşiyle Yolda Yürürken Silahlı Saldırıya Uğradı!

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Zafer Mahallesi İnce Sokak üzerinde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Canik ilçesinde bulunan Hasköy Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Ümmet Öngör (37) ve öğretmen olan eşi Emine Öngör sokakta yürürken, Adnan Ş.'nin (40) silahlı saldırısına uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu karnından vurularak ağır yaralanan Ümmet Öngör, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak ameliyata alındı.



 

Öğretmen Eşi Berbere Saklandı

Ümmet Öngör'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, Ümmet Öngör'ün öğretmen eşi Emine Öngör de kaçarak bir berber salonuna sığınıp silahlı saldırıdan kurtuldu. Tabancadan çıkan kurşunlardan biri ise yoldan geçen Hasret Şener'in (51) sağ dizini sıyırarak hafif şekilde yaralanmasına neden oldu. Yaralı kadın Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.



 

Saldırgan Tutuklandı

Silahlı saldırgan Adnan Ş. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosundaki sorgulanması tamamlanan zanlı, Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Adnan Ş., mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.





Editör. Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​Okul Müdürü Eşiyle Yolda Yürürken Silahlı Saldırıya Uğradı!
​Okul Müdürü Eşiyle Yolda Yürürken Silahlı Saldırıya Uğradı!
Sokak ortasında silahlı saldırı düzenlediği bir ilkokulda görevli müdürü ağır yaralayan şahıs, mahkemece tutuklandı.
​Cezaevi Firarisi, İkiz Kardeşinin Kimliğini Kullanarak Suç Makinesi Oldu
​Cezaevi Firarisi, İkiz Kardeşinin Kimliğini Kullanarak Suç Makinesi Oldu
Tek yumurta ikizi kardeşinin kimliğini kullanan cezaevi firarisi, polisin dikkati sayesinde yakalandı. İkiz kardeşinin kimliği ile yakalanan şahsın aynı zamanda 16 ayrı suçtan arandığı öğrenildi. Şahsı eski eşi de teşhis ederken, yapılan işlemlerin ardından şahıs adliyeye sevk edildi.
​'Rauf Denktaş'ın Yeğeniyim' dedi, Paraları Alıp Kayıplara Karıştı
​'Rauf Denktaş'ın Yeğeniyim' dedi, Paraları Alıp Kayıplara Karıştı
Bir kişi, "Rauf Denktaş'ın yeğeniyim, fakir öğrencilere laptop hediye ediyorum" diyerek ayakkabı tamircisinin parasını alıp kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
​Şanlıurfa’da Beyin Özürlüler, Bedensel Engelli Vatandaşın Yolunu Böyle İşgal Etti
​Şanlıurfa’da Beyin Özürlüler, Bedensel Engelli Vatandaşın Yolunu Böyle İşgal Etti
Şanlıurfa’da engelli bir vatandaş kaldırımda bulunan rampaların önüne park edilen araçlara isyan etti.
​Seyir Halindeyken Silahlı Saldırıya Uğradılar! 2 Ölü
​Seyir Halindeyken Silahlı Saldırıya Uğradılar! 2 Ölü
Silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş hayatını kaybetti.
​CHP Kongresinde Yumruklu Kavga
​CHP Kongresinde Yumruklu Kavga
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı kongresinde yumruklu kavga çıktı.
​Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
​Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
Yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybederken nişanlısı ağır yaralandı.
​Liseli Genç, Ders Çalışmak İçin Gittiği Evde Kaza Kurşunuyla Öldü
​Liseli Genç, Ders Çalışmak İçin Gittiği Evde Kaza Kurşunuyla Öldü
17 yaşındaki liseli genç, evde silahla oynayan arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti.
​Çuval İçinde Çürümüş Ceset Bulundu
​Çuval İçinde Çürümüş Ceset Bulundu
Koku gelince fark ettiler. Bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.
​Husumetli Aileler Barışmak İçin Buluşmuşlardı! Silahlı Saldırıda: 3 ölü, 2 yaralı
​Husumetli Aileler Barışmak İçin Buluşmuşlardı! Silahlı Saldırıda: 3 ölü, 2 yaralı
Barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.
​Kadınlara Cinsel Tacizde Bulunurken Kameraya Yakalandı
​Kadınlara Cinsel Tacizde Bulunurken Kameraya Yakalandı
Metruk bir iş yerinde yoldan geçen kadınlara karşı cinsel tacizde bulunan uyuşturucu bağımlısı kişi, kameraya yakalandı. Çevre esnafından Halim Erdoğan, “Gerekli mercilere yazılar yazdım ama cevap yok” dedi.
​Urfalılar Dikkat!’ Fırtına Geliyor
​Urfalılar Dikkat!’ Fırtına Geliyor
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bugünden itibaren 4 gün boyunca aralarında Şanlıurfa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
​Binali Yıldırım: “Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir”
​Binali Yıldırım: “Biz yoldan çıkmadık, bazıları menfaatinin bittiği durakta inmiştir”
​Ceza, Harç ve Vergilerde 2020 Zammı Belli Oldu
​Ceza, Harç ve Vergilerde 2020 Zammı Belli Oldu
​Haliliye Belediyesinden Kadınlara Pozitif Ayrımcılık
​Haliliye Belediyesinden Kadınlara Pozitif Ayrımcılık
​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?
​Yerli Otomobilin Neden Yan Aynaları Yok?
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:02
Güneş
07:29
Öğle
12:29
İkindi
14:59
Akşam
17:19
Yatsı
18:40
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿