Haberimiz Üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harekete Geçti

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Novada Park AVM önündeki kaldırım genişletilmesi çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu.
NOVADA Park AVM Kaldırım Çalışması DurdurulduGeçtiğimiz haftalarda Urfa.com Haber Sitemizde vatandaşların şikayetleri doğrultusunda yaptığımız Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor başlıklı haberden sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek yol çalışma daraltmasını durdurdu.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şikayetleri değerlendirerek ivedi bir şekilde karar verdi.
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Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor
Editör: Ahmet Şen
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