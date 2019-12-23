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Bu haber 23 Aralık 2019 14:30:10 Tarihinde eklenmiştir.

Haberimiz Üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harekete Geçti

Haberimiz üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Novada Park AVM önündeki kaldırım genişletilmesi çalışmaları durduruldu.

Haberimiz Üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harekete Geçti

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Novada Park AVM önündeki kaldırım genişletilmesi çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu.






 

NOVADA Park AVM Kaldırım Çalışması Durduruldu

Geçtiğimiz haftalarda Urfa.com Haber Sitemizde vatandaşların şikayetleri doğrultusunda yaptığımız Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor başlıklı haberden sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek yol çalışma daraltmasını durdurdu.








Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şikayetleri değerlendirerek ivedi bir şekilde karar verdi.









Bir önceki ilgili habere ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınız
 

Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor






Editör: Ahmet Şen 
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