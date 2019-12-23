Haberimiz Üzerine Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Harekete Geçti

NOVADA Park AVM Kaldırım Çalışması Durduruldu

Şanlıurfa’da faaliyet gösteren Novada Park AVM önündeki kaldırım genişletilmesi çalışmaları Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından durduruldu.Geçtiğimiz haftalarda Urfa.com Haber Sitemizde vatandaşların şikayetleri doğrultusunda yaptığımız Novada Park Vatandaşın Hayatını Hiçe Sayıyor başlıklı haberden sonra Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi harekete geçerek yol çalışma daraltmasını durdurdu.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, şikayetleri değerlendirerek ivedi bir şekilde karar verdi.Bir önceki ilgili habere ulaşmak için aşağıdaki başlığı tıklayınızEditör: Ahmet Şen