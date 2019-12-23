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Bu haber 23 Aralık 2019 11:00:20 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Beyin Özürlüler, Bedensel Engelli Vatandaşın Yolunu Böyle İşgal Etti

Şanlıurfa’da engelli bir vatandaş kaldırımda bulunan rampaların önüne park edilen araçlara isyan etti.

​Şanlıurfa’da Beyin Özürlüler, Bedensel Engelli Vatandaşın Yolunu Böyle İşgal Etti

Şanlıurfa’da engelli bir vatandaş, tekerlekli sandalyesiyle kaldırımda mahsur kaldı. 




 

Engelsiz İnsanlar Rampaları İşgal Ediyor

Kaldırım sonlarında bulunan ve engelli vatandaşları, yaşlıların ve çocuklu ailelerin kullanımına sunulan ve onların rahat ilerlemelerini sağlayan rampalar engelsiz insanlar tarafından düşüncesiz bir şekilde işgal altına alınmış durumda.  





 

Her Zaman Söylüyorum: Kaldırıma Aracınızı Park Etmeyin

Şanlıurfa’da yaşayan engelli bir kadın vatandaş da sürekli aynı sorunla karşılaştığını dile getirerek artık isyan etti. karşılaştığı bu tür durumlarda kendi yoluna engel olan araçların sahibini bulma oradan aracın çekilmesini bekleme gibi sıkıntılara giren engelli vatandaş, yaptığı açıklamada;

“Tekrardan söylüyorum. Her zaman söylüyorum; kaldırıma arabanızı park etmeyin. Bizi de düşünün. Hep söylüyorum ama kimse anlamıyor. Keşke onların başına da gelseydi. Onlar da bizi anlardı. Ben onları Allah’a havale ediyorum. Lütfen yapmayın”







 

Engelli Rampasına Park Eden Araçları Görenler Şikayette Bulunsun

Bu tür haberleri Urfa.com Haber sitemizde sık sık gündeme getiriyor ve engeli kardeşlerimizin yanında olduğunu belirtmek istiyoruz ve defalarca aynı konuda yaptığımız haberlerin yetkililer tarafından bir sonuca ulaştırılmaması üzüntüsü içerisindeyiz. Belediye parkomat görevlilerinin park ücreti kesmelerinin yanında hatalı park edilmiş araçları trafik polisine bildirmeleri de gerekir. Para cezasının caydırıcı olduğunu üzüntüyle bildiğimiz ve gördüğüm şu devirde, başka bir insanın hayat standardını ve yaşam kalitesini düşürecek eylemlere girişen şahıslara en yüksek cezalar kesilerek bir şeyler öğretilmeli. Engellilerin zor hayatını daha da zorlaştırmamak adına yetkililerden konu ile ilgili bir adım bekliyoruz.










Editör: Ahmet Şen
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