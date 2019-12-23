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Bu haber 23 Aralık 2019 13:00:10 Tarihinde eklenmiştir.

​Çay Ocağı, İş Yerini Küle Çevirdi

Çay ocağında meydana gelen yangın krkuttu. Fişe takılı unutulan çay ocağı, iş yerini küle çevirdi.

​Çay Ocağı, İş Yerini Küle Çevirdi

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesi Cuma Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir organizasyon firmasına ait iş yerinde takılı unutulan çay ocağı, alev aldı. İş yerinin güvenlik alarmının ötmesi üzerine çevredeki vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.



 

İş Yeri Kullanılmaz Hale Geldi

Olay yerine gelen iş yeri sahibi de dükkanından duman çıktığını görünce ne yapacağını şaşırdı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen alevler, mahalle sakinlerine de derin bir nefes aldırdı.

İş yeri kullanılmaz hale gelirken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.




Editör: Ahmet Şen 

 
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