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Bu haber 23 Aralık 2019 10:00:29 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfa'da Aracı Çekilenler, Ödedikleri Parayı Geri Alabilir

Büyükşehirlerde otopark sıkıntısının yaşanması göz önüne alınarak, park yasağını ihlal ettiği için çekilen araçların sahipleri ödedikleri parayı geri alabilecekler. Büyükşehir belediyesi olan Şanlıurfa'da yapılacak olan başvurular ile beraber vatandaşlar ödedikleri parayı geri alabilecekler

​Urfa'da Aracı Çekilenler, Ödedikleri Parayı Geri Alabilir

Park yasağını ihlal eden araçları çekme, taşıma ve kurtartma faaliyetleri sona erdirildi.  Alınan karar doğrultusunda 1996 yılında kurulan İstanbul Trafik Vakfı'nın faaliyetlerinin 30 Kasım 2019 tarihi itibariyle sonlandırıldığı aktarıldı. Karar tekrar çekicileri gündeme getirdi. İlk olarak istanbul'da yapılan başvurular dikkate alınarak Şanlıurfa'da da aracı çekilen vatandaşlar paralarını geri alabilecek




 

Büyükşehirde Yaşayanlar Paralarını Geri Alabilecek
Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Belediyeler yeni yapılan binalarda alınmış olan otopark bedellerinin başka kalemlere sarf edilmesi yasal olarak yasak. Buna rağmen belediyeler topladıkları bedellerle o parselde, o parselde mümkün değilse en yakın parselde otopark yapması gerekirken başka yerlerde harcanıyor. Büyük şehirlerde özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar yeterli otoparka sahip değiller. Belediyeler parselleri birleştirerek otopark yapacak şekilde imkan verirse ve bu şekilde düzenleme yaparsa otopark sorunu asgariye iner. Vatandaş aracını cebine koyup yanında götürecek hali yok. Sokağa bırakacak. En yakın yerde park imkanı yoksa ne yapacak" dedi.




 

Hangi araçlar çekilebilir?

Ağaoğlu, "Bir aracın çekilebilmesi için okul, ambulans, itfaiye, kamu binaları gibi giriş çıkışı engellenmemesi gereken yerlere park etmiş olmalı ya da trafiği engelleyecek ikinci sıra yapılan araçlar çekilebilir. Yangın musluklarının yanına park edilmemeli. Kavşaklar , otobüs durakları gibi önem arz eden yerlere park edilmemeli" dedi.



 

'Sadece trafik cezası kesilir, aracı çekilemez'

Her aracın çekilemeyeceğini belirten Aydın Ağaoğlu, "Örneğin park yasağı olay yere park etmiş araca sadece trafik cezası uygulanır araç kaldırılıp götürülmez . Bu ikinci kez cezalandırma olur ki böyle bir durumda tüketici çekiciye ödediği bedeli Tüketici Hakem Heyetine başvurarak iadesi talep edebilir ve sonuç alabilir kanaatindeyim.

Trafik ihlali yapılan yerde ceza kesmek için bir trafik polisine ihtiyaç var. Çekici kendi başına aracı kaldıramaz. Çekici öncelikle yetkili kurumlardan belge alacak ve yanında o aracın çekilmesine imkan sağlayacak bir trafik görevlisi bulunması lazım. Kurallara aykırı park etmiş aracı kaldırılması için kara vermesi için polis gerekli" ifadelerini kullandı. Ağaoğlu, "Yangın musluklarının önüne park etmiş araçlar var burada. Elbette ki bu araçlar buradan kaldırılıp çekilebilir. Bir yangın durumunda itfaiye personelinin kullanacağı malzemeler burada. Bu araçlar bunu engellemiş durumda" dedi.




Editör: Ahmet Şen 
 
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​Urfa'da Aracı Çekilenler, Ödedikleri Parayı Geri Alabilir
​Urfa'da Aracı Çekilenler, Ödedikleri Parayı Geri Alabilir
Büyükşehirlerde otopark sıkıntısının yaşanması göz önüne alınarak, park yasağını ihlal ettiği için çekilen araçların sahipleri ödedikleri parayı geri alabilecekler. Büyükşehir belediyesi olan Şanlıurfa'da yapılacak olan başvurular ile beraber vatandaşlar ödedikleri parayı geri alabilecekler
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