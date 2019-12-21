Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Aralık 2019 17:36:42 Tarihinde eklenmiştir.

​Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

​Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildi

Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.


Mutabakat Muhtırası, taraflar arasında iş birliği, Libya’da polis ve askeri sorumlulukları içeren Ani Müdahale Kuvveti kurulmasına Türkiye tarafından eğitim, danışmanlık, tecrübe aktarımı, planlama ve malzeme desteği verilmesi, talep edilmesi halinde Türkiye ve Libya’da müşterek bir Savunma ve Güvenlik İş Birliği Ofisi kurulması, eğitim, teknik bilgi, destek, geliştirme, bakım, onarım, kurtarma, imha, liman ve müşavirlik desteği sağlanması ve mülkiyeti elde olmak kaydıyla kara, deniz ve hava araçları, teçhizatı, silahları, bina ve arazi (eğitim üsleri) tahsisi, kabul eden tarafın davetiyle, tarafların sınırları içerisinde, Silahlı Kuvvetlerinin bünyesinde bulunan Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerinin faaliyet alanlarına yönelik müşterek olarak askeri planlama, tecrübe aktarımı, eğitim ve öğretim faaliyetleri ile silah sistemi ve teçhizatın kullanımına yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti verilmesi konularını kapsıyor.





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Güncel
​Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildi
​Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildi
Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasının onaylanmasına ilişkin kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.
​Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! 40 Milyon TL Vurgun Yaptılar
​Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! 40 Milyon TL Vurgun Yaptılar
Çiftlik Bank benzeri yöntemle ‘Arsa Bank’ adı altında 40 milyon TL vurgun yaptılar.
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Müjde
​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Müjde
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuala Lumpur Zirvesi sonrasında uluslararası politikadan Türk ekonomisine kadar birçok konuda görüşlerini dile getirdi.
​Kendisine Ceza Yazdırmak İçin 1 Saat Trafik Polisi Aradı
​Kendisine Ceza Yazdırmak İçin 1 Saat Trafik Polisi Aradı
Ahmet Kökçe isimli vatandaş, 1 saat trafik polisi aradıktan sonra kendisini şikayet ederek trafik cezası yedi.
Bakanlık Devreye Girdi! Öğretmen Engelli Öğrenciyi Sınıfta Darp Etti
Bakanlık Devreye Girdi! Öğretmen Engelli Öğrenciyi Sınıfta Darp Etti
​Milli Eğitim Bakanlığı, engelli birinci sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
​Müftüden Açıklama: Bırakın ibadet etmelerini, sokakta gezmelerini bile tavsiye etmem
​Müftüden Açıklama: Bırakın ibadet etmelerini, sokakta gezmelerini bile tavsiye etmem
İl Müftüsü, yırtık pantolon ve düşük bel pantolon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bırakın ibadet etmelerini, sokakta gezmelerini bile tavsiye etmem" dedi.
​Erdoğan Açıkladı: 50 bin İnsan Türkiye’ye Geliyor
​Erdoğan Açıkladı: 50 bin İnsan Türkiye’ye Geliyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, güvenli bölge planıyla ilgili olarak açıklamalarda bulundu ve "Şu anda İdlib'den yine 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon insan var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor" dedi.
​Halay Çekip Sokakları Süpüren İşçiye Belediye Başkanından 1 Maaş İkramiye
​Halay Çekip Sokakları Süpüren İşçiye Belediye Başkanından 1 Maaş İkramiye
Sokakları süpürürken denk geldiği bir sokak düğününde çalan müziğin ritmine kendini kaptıran temizlik işçisinin görüntüsü sosyal medyayı salladı. Temizlik işçisi Sait İsnaç’ın bir taraftan sokağı süpürmesi bir taraftan da halay çekmesi, sosyal medyada büyük beğeni aldı.
Davutoğlu’nun Üniversitesi Marmara’ya Devredildi
Davutoğlu’nun Üniversitesi Marmara’ya Devredildi
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Bilim ve Sanat Vakfı'na bağlı ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Şehir Üniversitesi’nin faaliyet izninin geçici olarak durdurulması ve idaresinin garantör üniversite olan Marmara Üniversitesi'ne devrine karar verdi.
​Bir Hayırsever, Evlere 1.000 Liralık Zarf Bıraktı, Çocuklara 100 Lira Harçlık Verdi
​Bir Hayırsever, Evlere 1.000 Liralık Zarf Bıraktı, Çocuklara 100 Lira Harçlık Verdi
Gecekondu mahallelerinde içi para dolu zarfları evlere bırakan ve mahallelinin veresiye defterlerini satın alan hayırsever, bu kez Ataşehir’de ortaya çıktı. Hayırsever vatandaş ile yanındakiler, evlere içerisinde bin TL olan zarflar bıraktı, mahalledeki çocuklara da harçlık verdi.
Bir Babanın Sokakta Yaktığı Ağıtlar Yürek Dağladı
Bir Babanın Sokakta Yaktığı Ağıtlar Yürek Dağladı
Oğullarını kaybeden babanın sokak ortasında yaktığı ağıtlar, yürekleri dağladı. Türküleri oğullarına hitaben söylediğini dile getiren acılı baba, “Bu dertten, kederden nereye kadar yaşayacağım bilmiyorum. Ciğer yarasını Allah kimsenin başına vermesin” dedi.
​Pırlantaya Yüzde Sıfır, Tabuta Yüzde 8 KDV
​Pırlantaya Yüzde Sıfır, Tabuta Yüzde 8 KDV
'Pırlantaya sıfır tabuta yüzde 8 KDV' CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, vergi sistemimizin bir üründen 189 kat vergi almaya müsait olduğunu eleştirmek için ambulans ve morg hizmetlerinden KDV alınmaması için hazırlamış olduğu Kanun Teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
​Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildi
​Son dakika: Libya ile Askeri İşbirliği Anlaşması Meclis'te kabul edildi
​Şanlıurfa'da Toplantı Ve Gösteriler 1 Ay Süreyle Yasaklandı
​Şanlıurfa'da Toplantı Ve Gösteriler 1 Ay Süreyle Yasaklandı
​Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! 40 Milyon TL Vurgun Yaptılar
​Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! 40 Milyon TL Vurgun Yaptılar
​Şanlıurfa’da Kartondan Çin Seddi’ni Yıkıp, Çin’i Protesto Ettiler
​Şanlıurfa’da Kartondan Çin Seddi’ni Yıkıp, Çin’i Protesto Ettiler
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:01
Güneş
07:27
Öğle
12:28
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:39
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿