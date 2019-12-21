Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Aralık 2019 23:00:42 Tarihinde eklenmiştir.

​CHP Kongresinde Yumruklu Kavga

Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı kongresinde yumruklu kavga çıktı.

​CHP Kongresinde Yumruklu Kavga

CHP Elazığ 37.Olağan Merkez İlçe Kongresi bir düğün salonunda yapıldı. Merkez İlçe Başkan adayları Ali Özçelik ve Sabri Durmuş'un yarıştığı kongrede CHP Elazığ İl Başkan adayı Fikret Sertkaya söz almak istedi, oylamada red kararı çıktı.

 

Devreye Polis Girdi

Bunun üzerine eski Merkez İlçe Başkanı Ömer Alakuş ile Sertkaya arasında sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa süreli yumruklu kavgaya dönüştü. Partililer kavgayı ayırırken, polis de devreye girdi.
Olayın sonlanmasıyla birlikte kongre devam etti.


Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Asayiş
​CHP Kongresinde Yumruklu Kavga
​CHP Kongresinde Yumruklu Kavga
Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı kongresinde yumruklu kavga çıktı.
​Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
​Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
Yolcu otobüsüyle otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında polis memuru hayatını kaybederken nişanlısı ağır yaralandı.
​Liseli Genç, Ders Çalışmak İçin Gittiği Evde Kaza Kurşunuyla Öldü
​Liseli Genç, Ders Çalışmak İçin Gittiği Evde Kaza Kurşunuyla Öldü
17 yaşındaki liseli genç, evde silahla oynayan arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti.
​Çuval İçinde Çürümüş Ceset Bulundu
​Çuval İçinde Çürümüş Ceset Bulundu
Koku gelince fark ettiler. Bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.
​Husumetli Aileler Barışmak İçin Buluşmuşlardı! Silahlı Saldırıda: 3 ölü, 2 yaralı
​Husumetli Aileler Barışmak İçin Buluşmuşlardı! Silahlı Saldırıda: 3 ölü, 2 yaralı
Barışmak için buluşan iki aile arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, olayla ilgili 3 kişi de gözaltına alındı.
​Kadınlara Cinsel Tacizde Bulunurken Kameraya Yakalandı
​Kadınlara Cinsel Tacizde Bulunurken Kameraya Yakalandı
Metruk bir iş yerinde yoldan geçen kadınlara karşı cinsel tacizde bulunan uyuşturucu bağımlısı kişi, kameraya yakalandı. Çevre esnafından Halim Erdoğan, “Gerekli mercilere yazılar yazdım ama cevap yok” dedi.
​Urfalılar Dikkat!’ Fırtına Geliyor
​Urfalılar Dikkat!’ Fırtına Geliyor
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bugünden itibaren 4 gün boyunca aralarında Şanlıurfa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
​Karar Verildi! Ceylanpınar’ın yeni Belediye Başkanı Soylu Oldu
​Karar Verildi! Ceylanpınar’ın yeni Belediye Başkanı Soylu Oldu
Ceylanpınar Belediye Meclis Üyeleri arasında yapılan seçim sonucuna göre Ceylanpınar'ın yeni Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu.
​Şanlıurfa’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Verileri Açıklandı
​Şanlıurfa’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Verileri Açıklandı
Gayrisafi yurt içi hasıladan en yüksek payı yüzde 31,0 ile İstanbul aldı. Payların hesaplandığı iller arasında Şanlıurfa'da yer aldı. Şanlıurfa'nın GSYH'sı 16 Bin TL olarak hesaplandı.
​Müge Anlı Bir Cinayeti Daha Aydınlattı! 3 Yıldır Kayıptı, Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
​Müge Anlı Bir Cinayeti Daha Aydınlattı! 3 Yıldır Kayıptı, Öldürüldüğü Ortaya Çıktı
Gaziantep'ye kayıp olarak aranan Mehmet Muharrem Elbay’ın öldürüldüğü ortaya çıktı.
Birecik Jandarma Komutanı FETÖ’den Gözaltına Alındı
Birecik Jandarma Komutanı FETÖ’den Gözaltına Alındı
İzmir Merkezli operasyonda, 24 Albay, 7 Yarbay, 15 Binbaşı, 35 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen rütbelerinde olmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gözlatına alınan Jandarma Komutanları arasında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Jandarma Komutanı görevinde olan Yüzbaşı Harun Çetinkaya da yer aldı.
​Cenazeden Dönüyorlardı! Midibüste ayağa kalkan yolcu şoförün üzerine düştü: 5 yaralı
​Cenazeden Dönüyorlardı! Midibüste ayağa kalkan yolcu şoförün üzerine düştü: 5 yaralı
bir cenazeye katıldıktan sonra İstanbul’da dönen ve içerisinde 26 yolcusu bulunan midibüs, bir yolcunun ayağa kalktıktan sonra şoförün üzerine düşmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 5 yolcu yaralandı.
​CHP Kongresinde Yumruklu Kavga
​CHP Kongresinde Yumruklu Kavga
​TOBB Başkanı Açıkladı! Yerli Otomobil Görücüye Çıkıyor
​TOBB Başkanı Açıkladı! Yerli Otomobil Görücüye Çıkıyor
​Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
​Nişanlı çifti trafik kazası ayırdı
Kuş, UYAP Çalışmalarını İnceledi
Kuş, UYAP Çalışmalarını İnceledi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:01
Güneş
07:27
Öğle
12:28
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:39
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿