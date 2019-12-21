Kuş, UYAP Çalışmalarını İnceledi

Kısa bir süre önce Adalet Bakanlığı Yardımcılığına getirilen başarılı Urfa Cumhuriyet Başsavcısı Uğurhan Kuş’un Adalet Bakanlığı'ndaki dijital dönüşüme çok önem verdiğini gösteren incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde inceleyen Kuş, görev aldığı her yeri kendi memleketi bilen, gittiği her görevi de hemen benimseyip milletin halkın faydasına olan çalışmalara öncülük ettiği de bilinen bir gerçek.Uğurhan Kuş, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Uyap Aralık ayı güncelleme çalışmaları ile ilgili yaptığı açıklamada;“Bakanlığımız Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Uyap Aralık ayı güncelleme çalışmalarını yerinde inceledik. Güncellemeyi başarıyla tamamlayan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.” ifadelerine yer verdi.Editör: Ahmet Şen