​Şanlıurfa’da Kartondan Çin Seddi’ni Yıkıp, Çin’i Protesto Ettiler

Şanlıurfa'da Kartondan Çin Seddi Yapıp Yıktılar

Şanlıurfa’da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde buluşan bir grup, cuma namazı çıkışında Balıklıgöl Dergah Camisi önünde toplandı.Sık sık Urfa.com Haber Sitemizde de gündeme getirdiğimiz Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik yapıldığı iddia edilen İnsan Hakları İhlali protesto edildi. Cuma namazı sonra Balıklıgöl Dergah Cami’nde toplanan grup Çin’i protesto ettiToplanan grup, kartondan temsili olarak yapılan Çin Seddi’ni yıkarak protestolarını sonlandırdılar. İşte o Görüntüler;Editör: Ahmet Şen