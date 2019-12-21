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Bu haber 21 Aralık 2019 15:09:15 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da Kartondan Çin Seddi’ni Yıkıp, Çin’i Protesto Ettiler

Sosyal medyada sıkça karşılaştığımız yayınlarda da görüldüğü üzere Çin’in Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik yapıldığı iddia edilen "insan hakları ihlalleri" Şanlıurfa’da protesto yapıldı.

​Şanlıurfa’da Kartondan Çin Seddi’ni Yıkıp, Çin’i Protesto Ettiler

Şanlıurfa’da İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı öncülüğünde buluşan bir grup, cuma namazı çıkışında Balıklıgöl Dergah Camisi önünde toplandı.



 

Şanlıurfa'da Kartondan Çin Seddi Yapıp Yıktılar

Sık sık Urfa.com Haber Sitemizde de gündeme getirdiğimiz Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerine yönelik yapıldığı iddia edilen İnsan Hakları İhlali protesto edildi. Cuma namazı sonra Balıklıgöl Dergah Cami’nde toplanan grup Çin’i protesto etti

Toplanan grup, kartondan temsili olarak yapılan Çin Seddi’ni yıkarak protestolarını sonlandırdılar. İşte o Görüntüler;













Editör: Ahmet Şen
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​Şanlıurfa’da Kartondan Çin Seddi’ni Yıkıp, Çin’i Protesto Ettiler
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