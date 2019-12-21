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Bu haber 21 Aralık 2019 18:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

​Liseli Genç, Ders Çalışmak İçin Gittiği Evde Kaza Kurşunuyla Öldü

17 yaşındaki liseli genç, evde silahla oynayan arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti.

​Liseli Genç, Ders Çalışmak İçin Gittiği Evde Kaza Kurşunuyla Öldü

Olay, saat 11.15 sıralarında İzmit Kadıköy Mahallesi Güvercin Sokak üzerinde bulunan 4 katlı binanın çatı katındaki dairede meydana geldi. 


 

Silahtan Çıkan Kurşun Arkadaşına İsabet Etti

Edinilen bilgiye göre Batuhan Demirhan adlı 17 yaşındaki genç 2 arkadaşıyla birlikte T.K.'yi (17) evine ders çalışmaya çağırdı. Ders arasında kahvaltı yapan gençlerden T.K., Batuhan Demirhan'ın babasına ait silahla oynamaya başladı. Bir anda ateş alan silahtan çıkan kurşunun isabet ettiği Batuhan Demirhan kanlar içinde yere yığılınca diğer arkadaşları durumu 112 acil yardım ekiplerine haber verdi.



 

Babasına Ait Silahla Oynarken Kazayla Arkadaşını Öldürdü

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Batuhan Demirhan, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bilinci kapalı bir şekilde hastaneye getirilen ağır yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalede rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Babasına ait silahla oynarken kazayla arkadaşını öldüren T.K. adlı genç gözaltına alınırken, polis ekipleri olay hakkında inceleme başlattı.
 


Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
​Liseli Genç, Ders Çalışmak İçin Gittiği Evde Kaza Kurşunuyla Öldü
​Liseli Genç, Ders Çalışmak İçin Gittiği Evde Kaza Kurşunuyla Öldü
17 yaşındaki liseli genç, evde silahla oynayan arkadaşı tarafından kazara vurularak hayatını kaybetti.
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