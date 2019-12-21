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Bu haber 21 Aralık 2019 19:00:30 Tarihinde eklenmiştir.

​Haliliye’de Açılan Bilgisayar Kursuna Yoğun İlgi

Haliliye Belediyesi, açtığı kurslarla gençlerin geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. Bu kapsamda açılan sertifikalı bilgisayar kursu yoğun ilgi görüyor.

​Haliliye’de Açılan Bilgisayar Kursuna Yoğun İlgi

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde eğitim, sanat, kültür gibi birçok alanda açılan kurslarla gençler hayata hazırlanıyor. 


 

Alanında Uzman Eğitmenler Kursu Veriyor

Bu çerçevede Bahçelievler Mahallesinde bulunan Eğitim ve Gençlik Merkezinde bilgisayar kursu açıldı. Kursta gençlere, ilk olarak bilgisayar kullanımı ve temel parçalar öğretiliyor. Alanında uzman eğitmenler tarafından verilen kursta temel bilgilerin ardından kursiyerlere hem eğitim hem de iş hayatlarında ihtiyaçları olan ofis programlarının öğretimi sağlanıyor. İnternet kullanımı konusunda da, eğitim verilen kurs gençlerin büyük beğenisini topluyor. 160 saat süren kursu, başarıyla bitiren kursiyerlere Milli Eğitim Bakanlığından onaylı sertifika verilecek.


Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen bilgisayar kursuna katılan gençler, açılan bilgisayar kursunun kendilerine çok fayda sağladığını belirterek, başta Belediye Başkanı Mehmet Canpolat olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini ifade ettiler.




Editör: Ahmet Şen 
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