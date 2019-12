​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 3 Müjde

ASGARİ ÜCRET JESTİ

KAMUDA İSTİHDAMA DEVAM

BÖYLE OLMASI BEKLENİYOR

KATAR EMİRİ'NİN ANNESİ ARAZİ ALAMAZ MI?

SİMİT SARAYI KONUSUNU ARKADAŞLARDAN ÖĞRENDİM

100 BİN KONUTU GEÇEBİLİRİZ

Zirve sonrasınnda ekonomiye ilişkin görüşlerini paylaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntıların büyük oranda aşıldığını, faiz ve enflasyonun önümüzdeki yıl tek haneye ineceğini söylerken, yerli otonun 27 Aralık'ta görücüye çıkacağı, asgari ücrette ise jestinin olacağı müjdesini verdi. Erdoğan “2020 içinde inşallah tek haneliye gidiyoruz. Tek haneliye gidiş zaten olumlu gelişmelerin alametidir. Türkiye şu anda zaten faiz ve enflasyondaki gelişmeleri ile bu toparlanmaların neticelerini almaya başladı. Faiz bu şekilde düşünce şu anda yatırımlar da artmaya başladı. Gerek kamu bankaları, gerekse özel bankalar kredi musluklarını girişimciye açıyorlar, açmaya devam ediyorlar. İnşallah 2020 yatırımlarda da Türkiye'nin sıçrama yılı olacak. Bundan eminim. Tüm bunlarla beraber şunu da göreceğiz; uluslararası girişimciler, yatırımcılar inşallah ülkemize yeniden gelmeye başlayacaklar. Bu yatırımlarla beraber Türkiye'nin yeniden yatırımın arttığı dönemleri yakalayacağına inanıyorum. Bu konuda hiç endişem yok. Şu anda zaten ekonomideki gelişmeleri gayet emin gayet güzel bir şekilde takip ediyoruz. Elhamdülillah sıkıntılar büyük oranda aşılmış vaziyette. Şu anda asgari ücretle ilgili çalışmalar da süratle bitirilecek. Onlar da bitirildikten sonra zaten 2020 çok daha parlak bir yıl olacak. Bundan hiç endişe etmeyin” dedi.Cumhurbaşkanı “Asgari ücret konusunda hep hassas oldunuz. Şimdi hükümet-işçi- işveren kesimleri son tur görüşmelere başladı. Ama bu konuda genellikle hep sizden bir son jest beklenir. Asgari ücret konusunda müjdeniz olacak mı?” sorusuna da şu cevabı verdi: İnşallah jestimizi yaparız da burada yapmayalım daha. Şu anda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız yaptıkları çalışmaları döner dönmez bize bir getirsinler. Bakalım son geldikleri nokta nedir, onu da bir kendilerinden görelim. İnşallah, tarafları memnun edecek bir adımı atarız.Kamuda bu ayın sonunda 19 bin 500 personelin sözleşmesinin dolacağı hatırlatılan Erdoğan “Personel noktasında biz sürekli alımları devam ettiriyoruz. Şu anda Sağlık Bakanlığı ciddi bir personel alımına yönelik adım attı. Aynı şekilde Milli Eğitim'de yine ciddi sayılabilecek bir sayı planlandı. Yalnız dedik ki takvimi iyi ayarlayalım. Diğer bakanlıklarda da yine benzer şeyler var. Sözleşmeli personel olarak niye bunu değerlendiriyoruz? Sebebi şu; bir tarafta aldığımız elemanın “Ben nasılsa artık kadroluyum, yan gel yat” mantığıyla hareket etmesi var. Ama diğer tarafta da işi sıkı tutma anlayışı var. Bunlara dayalı olarak bu tür adımları atıyoruz. Ama personel alımında bir taraftan tabi emeklilik süreci, emeklilikten doğan o boşlukları doldurma süreci de söz konusu. Buralarda bizler insanımızı değerlendirme açısından gerekli adımları atmaya devam edeceğiz.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerli otomobilin 27 Aralık'ta Gebze'de tanıtılacağını açıklamasından hemen sonra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, örtülü araçlara ait fotoğrafı twitter hesabından paylaştı. Bu foroğrafta gövdesi ortaya çıkan araç; Türk mühendislik ekibinin liderlik ettiği ve İtalyan Pininfarina şirketinin tasarladığı K350 consepti ve Vietnam merkezli otomotiv şirketi VinFast için tasarladığı araçlara olan benzerliğiyle dikkat çekti. Sosyal medyada çıkan resim ve yorumlarda, yerli otomobilin büyük ölçüde bu şekilde olacağı ancak far, sis farı ve pancur kısmında değişikliklerin olabileceği ifade edildi. İki farklı segmentte çıkacak aracın elektrikli SUV modelinin otonom sürüş sistemine sahip, 400-500 kilometre menzili olması ve 2023'e kadar trafiğe çıkması bekleniyor.Kanal İstanbul'la ilgili bir defa çok çirkin olan şey şu; Katar Emirinin annesinin gelip buradan yer alması... Bunu söyleyen insanlara sormak lazım; “Devletten hangi desteği alarak böyle bir yeri almış?” Katar Emirinin annesinin ülkemizden gayrimenkul almasına mani yasal bir şey söz konusu mu? Yani bunu bir yerden George, Hans vesaire alsa herhalde kimsenin sesi çıkmaz. Katar Emirinin annesi alım yaptığı zaman niye rahatsız oluyorlar? Kaldı ki aynı şekilde Katar Emirinin kendisinin zaten bizde aldığı yerler var. Allah rahmet etsin Turgut (Özal) Bey döneminde o zamanki Suud Kralı, Sevda Tepesi'nde büyük bir yer almışlardı. Zamanın belediye başkanı orada ‘İmar noktasında herhangi bir sıkıntı yok' demişti ve Turgut Bey de o beyana inanarak Suud Kralına bunu söylemişti. Tabi orada da imar noktasında sıkıntı olduğu için o iş yürümedi. Ve hâlâ o yer onlara ait. Almanya'da, Amerika'da, nice insanlara, iş adamlarına, devlet başkanlarına yerler satıyorlar. Bizim uluslararası çapta attığımız adımlarda yasal düzenlemesi var, her şeyi var bunların. Beyler rahatsız oluyor.“Simit Sarayı konusunda gelen tepki diye bir şey ben duymadım. Tam aksine böyle bir şeyin olduğunu bana arkadaşlarım iletince hemen Ziraat Bankası Genel Müdürü arkadaşımıza konuyu sordum. Onlar “Böyle bir durum söz konusu oldu ama bizim böyle bir kararımız yok” dedi ve bu konuda olumlu yaklaşmadığını da söyledi, iş kapandı.”“TOKİ ile 100 bin konutun adımını attık. E-devletten 128 bin, bankadan 150 bin bin civarında müracaat oldu. Bu rakamlar bu konuda halkımızın ne kadar yüksek bir beklentisi olduğunu, TOKİ'ye ne kadar güvendiğini gösteriyor. Şimdi bunu yaptığımızda ortaya bir şey çıkacak. Konut sektörü birçok sektörü hareketlendiriyor. En az 250 kalem. Burada bir hareketlenme meydana gelecek. Bunun yanında özel sektör noktasında inşallah müteahhit firmalarımızın da bir hareketliliği olmaya başlayacak. Yani bu bizim için önem arz ediyor ve her yıl asgari 100 bini planlıyoruz ama bu 100 binin üzerine de çıkabilir. Mesela şu anda Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ‘Biz bunu 200 bine çıkaralım' dedi. ‘Önce 100 bini şöyle bir oturtalım, 100 bini süratle sahiplerine zamanında teslim edelim. Ondan sonraki süreci ayrıca değerlendirme durumuna geliriz' dedi.Editör: Ahmet Şen