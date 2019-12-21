Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 21 Aralık 2019 11:00:37 Tarihinde eklenmiştir.

​DEDAŞ’tan Çiftçiye: ‘Yanlış haberlere kanmayın, borcunuzu ödeyin’ Uyarısı

Tarımsal sulama abonelerine dönük enerji arzının durmadan artan ve ödenmeyen borç yüzünden sürdürülemez bir hal alması, üstüne üstlük geçmişte kalan uygulamalarla ilgili Danıştay kararı üzerinden bazı kesimlerin çiftçileri yanlış yönlendirmesi üzerine enerji şirketi borçlu tarımsal sulama abonelerini “Yanlış haberlere kanmayın. Daha fazla mağduriyet yaşamamak için mutlaka elektrik borcunuzu ödeyin” diyerek uyardı.

​DEDAŞ’tan Çiftçiye: ‘Yanlış haberlere kanmayın, borcunuzu ödeyin’ Uyarısı

Diyarbakır’ın yanı sıra Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak illerine dağıtım hizmeti veren Dicle Elektrik, özelleştirmenin gerçekleştirildiği 2013 yılından bu yana tarımsal sulama aboneleriyle ciddi sıkıntılar yaşıyor. İlk yıllarda yüzde 95’e ulaşan kayıt dışı tüketim nedeniyle ortaya çıkan açık, gerçekleştirilen yatırımlar ve saha denetimleri ile büyük ölçüde kayıt altına alındı. İlk yıllarda kayıt dışı elektrik kullanarak elektriğe bedel ödemeyen bir kısım bölge çiftçisi son yıllarda ise kayıt altına alınan, üstelik yüzde 55 oranında devlet desteği sağlanan elektrik borcunu dahi ödemek istemiyor.


 

2 bin 300 çiftçinin 328 milyon liralık borcu var

Dicle Elektrik, Diyarbakır’daki borçlu tarımsal sulama abonelerini yürürlükte olmayan uygulamalarla ilgili bir süredir değişik yayın organları ve sosyal medya üzerinde yayılan söylentilere kulak asmadan bir an evvel borçlarını ödemeleri konusunda uyardı. Enerji şirketinden yapılan açıklamada, Diyarbakır genelinde 2 bin 300 tarımsal sulama abonesinin elektrik borcu bulunduğuna yer verilerek, bu abonelerin borçlarını zaman geçirmeden acilen ödemeleri istendi. Ödeme yapmayan abonelerin elektriğinin hatları toplanmak suretiyle kesileceğini ve bir daha ödeme yapılıncaya kadar enerji verilmeyeceğine yer verilen açıklamada, “Bu son uyarıdır. Kesme konusunda asla geri adım atılmayacaktır. Çünkü tarımsaldaki borç konusu sistemi gerçekten tıkamaya başlamıştır. Çiftçilerimiz, mağdur olmamak için devletin yüzde 55’lik desteğinden de yararlanarak bir an evvel elektrik borçlarını yatırmalıdırlar” denildi.




 

Çiftçiler daha fazla mağduriyet yaşamasın

Dicle Elektrik Dağıtım Diyarbakır İl Müdürü Uğur Yaka ise son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada yer alan bloke uygulamasına dair Danıştay kararının 2017 yılındaki bir tebliğle alakalı olduğunu, günümüzdeki uygulamalarını bağlamadığını söyledi.

Ortaya atılan bu söylentilere kanarak borcunu ödemeyen çiftçilerin daha ciddi mağduriyetler yaşayabileceğini belirten Yaka şöyle dedi:

 “Şu anda 2018 yılındaki DSİ Genel Müdürlüğü’nün tarımsal sulamaya ilişkin vadesi geldiği halde ödenmeyen işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli ile elektrik enerjisi borcu bulunan çiftçilerin borçlarının tarımsal destekleme ödemelerinden mahsuben alınmasına ilişkin tebliği uygulanmaktadır. Dolayısıyla Danıştay kararı mevcut uygulamamızı bağlamamaktadır. Yapılan yanlış açıklamalar, ‘borçlar iptal edildi, ÇKS’den kesilmeyecek’ gibi bir algı oluşmasına neden olursa çiftçilerimiz çok daha ciddi mağduriyetler yaşayabilirler. En azından devlet desteği yüzde 55’den 45’e düşecek. Çiftçilerimizin yanlış haberlere kanarak daha fazla mağduriyet yaşamalarını istemiyoruz. Yapmaları gereken, bir an evvel gelip borçlarını ödemeleridir.”




Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​DEDAŞ’tan Çiftçiye: ‘Yanlış haberlere kanmayın, borcunuzu ödeyin’ Uyarısı
​DEDAŞ’tan Çiftçiye: ‘Yanlış haberlere kanmayın, borcunuzu ödeyin’ Uyarısı
Tarımsal sulama abonelerine dönük enerji arzının durmadan artan ve ödenmeyen borç yüzünden sürdürülemez bir hal alması, üstüne üstlük geçmişte kalan uygulamalarla ilgili Danıştay kararı üzerinden bazı kesimlerin çiftçileri yanlış yönlendirmesi üzerine enerji şirketi borçlu tarımsal sulama abonelerini “Yanlış haberlere kanmayın. Daha fazla mağduriyet yaşamamak için mutlaka elektrik borcunuzu ödeyin” diyerek uyardı.
​Aralarında Polis ve Öğretmenler de Var! Şanlıurfa’da FETÖ Operasyonu!
​Aralarında Polis ve Öğretmenler de Var! Şanlıurfa’da FETÖ Operasyonu!
Şanlıurfa merkezli 7 ilde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.
​Hz. Mevlana Şanlıurfa'da anıldı
​Hz. Mevlana Şanlıurfa'da anıldı
Muhammed Celâleddîn-i Rûmî (Hz. Mevlana) 746. Vuslat yıldönümünde Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Harran Üniversitesi iş birliği düzenlenen Şeb-i Arus (Kavuşma Gecesi) programında anıldı.
​Şanlıurfa’da Bir Otelde Temizlik İşçileri 7 Kilo Altın Buldu
​Şanlıurfa’da Bir Otelde Temizlik İşçileri 7 Kilo Altın Buldu
Şanlıurfa'da 5 yıldızlı bir otelin odasında 7 kilo altın bulundu. Yapılan incelemelerden sonra bulunan 2 bin 280 adet altın görünümlü metal paranın sahte olduğu ortaya çıktı.
Mehmet Kuş'a Güvenimiz Tam. İhale Şeffaf Yapılmış
Mehmet Kuş'a Güvenimiz Tam. İhale Şeffaf Yapılmış
​Geçtiğimiz günlerde Eyyübiye Belediyesi’nin araç kiralama ihalesi ile ilgili habere Eyyübiye Belediyesi’nden açıklama geldi.
​Şanlıurfa’daki Parmak Bebek Yaşam Mücadelesini Kazandı
​Şanlıurfa’daki Parmak Bebek Yaşam Mücadelesini Kazandı
Şanlıurfa’da 26 haftalıkken dünyaya gelen bebek, doktorlar ve yenidoğan yoğun bakım personelinin çabasıyla 140 gün süren yaşam savaşını kazandı.
​Şanlıurfa’da İnsan Kaçakçılığı! 7 Kişi Tutuklandı
​Şanlıurfa’da İnsan Kaçakçılığı! 7 Kişi Tutuklandı
Kaçak göçmenleri para karşılığı İran'dan Türkiye'ye soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Zanlıların polise teknik takipte yakalanmamak için göçmenleri, "otomobil", "yeşil ağaç" ve "siyah araba" diyerek şifreledikleri ortaya çıktı.Eş zamanlı yapılan operasyonda olayla bağlantısı olduğu öğrenilen 1 kişi Şanlıurfa’da gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Esrarengiz Olay! AFAD Devreye Girdi
​Şanlıurfa’da Esrarengiz Olay! AFAD Devreye Girdi
Şanlıurfa’da kaldırım taşlarının altından çıkan duman polis, itfaiye, zabıta ve AFAD'ı alarma geçirdi.
​Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kimin Oturacağı Belli Oldu
​Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kimin Oturacağı Belli Oldu
Ceylanpınar AK Parti Abdullah Aksak'ın mazbatasının iptalinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu haline gelmişti. Ceylanpınar’a Belediye Başkanı olmak için Ankara’ya giden Ceylanpınar Belediye Meclis Üyeleri arasında bir isim belirlendi.
Kaymakam Ufuk Akıl'dan İyilik Hareketi: Hayırseverler ile İhtiyaç Sahipleri Buluşuyor
Kaymakam Ufuk Akıl'dan İyilik Hareketi: Hayırseverler ile İhtiyaç Sahipleri Buluşuyor
Şanlıurfa’da İyilik Hareketi Projesi devam ediyor. Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, devam eden proje ile yardıma ihtiyacı olan ailelere hayırseverler tarafından yardım ulaştırmaya aracılık ediyor.
​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim
​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim
Tuğba Özay, Şanlıurfa’nın tarihi mekanı olan Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Özay’ın gezi sonrası yaptığı açıklamada: "Taşların T harfine benzemesinden etkilendim." dedi.
​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması
​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması
TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeleri sırasında söz alan CHP Milletvekili Veli Ağbaba; “ Bu yılki bütçeye en uygun isim çiğ köfte bütçesi olur” dedi.
​Çuval İçinde Çürümüş Ceset Bulundu
​Çuval İçinde Çürümüş Ceset Bulundu
​DEDAŞ’tan Çiftçiye: ‘Yanlış haberlere kanmayın, borcunuzu ödeyin’ Uyarısı
​DEDAŞ’tan Çiftçiye: ‘Yanlış haberlere kanmayın, borcunuzu ödeyin’ Uyarısı
Bakanlık Devreye Girdi! Öğretmen Engelli Öğrenciyi Sınıfta Darp Etti
Bakanlık Devreye Girdi! Öğretmen Engelli Öğrenciyi Sınıfta Darp Etti
​Husumetli Aileler Barışmak İçin Buluşmuşlardı! Silahlı Saldırıda: 3 ölü, 2 yaralı
​Husumetli Aileler Barışmak İçin Buluşmuşlardı! Silahlı Saldırıda: 3 ölü, 2 yaralı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:01
Güneş
07:27
Öğle
12:28
İkindi
14:57
Akşam
17:18
Yatsı
18:39
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿