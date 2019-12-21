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Bu haber 21 Aralık 2019 12:00:08 Tarihinde eklenmiştir.

​Çuval İçinde Çürümüş Ceset Bulundu

Koku gelince fark ettiler. Bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.

​Çuval İçinde Çürümüş Ceset Bulundu

Edinilen bilgiye göre, Afyonkarahisar Yunus Emre Mahallesi Milli Birlik Caddesi üzerinde bir evden kötü kokular gelmesi üzerine komşular tarafından ev sahibine haber verildi. 

 

Ev Sahibi Cesedi Buldu

Ev sahibi Abdullah G. yedek anahtarla girdiği tek odalı evde çuval içinde bir ceset olduğunu gördü. Durumun polise bildirilmesi üzerine olay yerine gelen ekipler, evde inceleme yaptı. Yapılan inceleme sonrasında cesedin bir erkeğe ait olduğu belirlenirken şahsın yabancı uyruklu olduğu değerlendiriliyor.



 

Geniş Çaplı Operasyon Başlatıldı

Ceset otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken polis şahsın kimliğini belirlemek ve olayın faillerini bulmak için geniş çaplı operasyon başlattı.





Editör: Ahmet Şen
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Asayiş
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Koku gelince fark ettiler. Bir evde çuval içinde çürümüş erkek cesedi bulundu.
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