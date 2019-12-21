Bakanlık Devreye Girdi! Öğretmen Engelli Öğrenciyi Sınıfta Darp Etti

Ya Şunu Başımdan Alın ya da Ben Gideyim

Öğretmen Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Ankara'da Teğmen Kalmaz İlkokulunda kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenilen engelli birinci sınıf öğrencisi A.K.'nin öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi.Öğretmen Temizer şiddet uygularken bir yandan da bağırarak “Şunu alın başımdan, ya da ben gideyim. Bana çok çektirdi. Yedi, bitirdi beni. Lanet olsun. Terbiyesizliği çok güzel biliyor. Çocuk değil bu, çocuk böyle olmaz.”Yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı vurgulanarak, "Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.Editör: Ahmet Şen