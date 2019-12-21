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Bu haber 21 Aralık 2019 10:00:01 Tarihinde eklenmiştir.

Bakanlık Devreye Girdi! Öğretmen Engelli Öğrenciyi Sınıfta Darp Etti

​Milli Eğitim Bakanlığı, engelli birinci sınıf öğrencisinin öğretmeni tarafından darp edildiği iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Bakanlık Devreye Girdi! Öğretmen Engelli Öğrenciyi Sınıfta Darp Etti

Ankara'da Teğmen Kalmaz İlkokulunda kaynaştırma öğrencisi olduğu öğrenilen engelli birinci sınıf öğrencisi A.K.'nin öğretmeni tarafından darp edildiği iddiasına ilişkin Milli Eğitim Bakanlığından açıklama geldi. 

 

Ya Şunu Başımdan Alın ya da Ben Gideyim

Öğretmen Temizer şiddet uygularken bir yandan da bağırarak “Şunu alın başımdan, ya da ben gideyim. Bana çok çektirdi. Yedi, bitirdi beni. Lanet olsun. Terbiyesizliği çok güzel biliyor. Çocuk değil bu, çocuk böyle olmaz.”



 

Öğretmen Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Yapılan açıklamada konunun takipçisi olunacağı vurgulanarak, "Ankara'da bir ilkokulumuzda yaşanan ve bugün sosyal medyada paylaşılmasıyla gündeme gelen görüntülerle ilgili olarak Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından inceleme/soruşturma başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.





Editör: Ahmet Şen 
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Bakanlık Devreye Girdi! Öğretmen Engelli Öğrenciyi Sınıfta Darp Etti
Bakanlık Devreye Girdi! Öğretmen Engelli Öğrenciyi Sınıfta Darp Etti
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