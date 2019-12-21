​Harran Belediyesi’nden Sınır Ötesine Yardım Eli

Vatandaşlar Temel İhtiyaçlarını Karşılamakta Zorluk Çekiyorlar

Mehmetçikler Unutulmadı

Özyavuz: Devletimizin Yanındayız

Harran Belediyesi ekipleri ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekipleri Suriye/Telebyad ve Rasulayn bölgesinde bulunan, Kahraman Mehmetçiklere ve ihtiyaç sahibi Suriyeli vatandaşlara içinde yiyecek ve giyecek olan kumanya paketlerini teslim ettiler.2011 yılından itibaren yaşadığı iç savaş sıkıntılarıyla milyonlarca insanın zarar gördüğü ve göç etmek zorunda kaldığı Suriye’de savaştan etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar yaşıyordu.Harran Belediyesi Türkiye’nin sınır güvenliği için başlatılan ve Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’ye giden Mehmetçik ile Suriyeli vatandaşları unutmadı.Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Harran Belediye Başkanı MahmutÖzyavuz; Bizler her daima Devletimizin, Milletimizin, Askerimizin, Polisimizin ve Mazlum kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz.Hamdolsun ki daha önce olduğu gibi bugünde İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte yürüttüğümüz, insani yardımlarımızı Suriye/Telebyad ve Rasulayn bölgesinde bulunan, Kahraman Askerlerimize ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Harran Belediyesi Sosyal Hizmetler Görevlisi Yusuf Samar öncülüğünde ulaştırarak bir nebzede olsa yüzlerin güldürdük. İhtiyaç duyulması halinde Yardımlarımız devam edecektir.” dedi.Editör: Ahmet Şen