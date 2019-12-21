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Bu haber 21 Aralık 2019 08:00:24 Tarihinde eklenmiştir.

​Harran Belediyesi’nden Sınır Ötesine Yardım Eli

Sosyal yardımlaşma konusunda gösterdiği çabalar ve yardımlaşma modeliyle herkese örnek olan Harran Belediyesi, yardım elini bu kez sınır ötesine uzattı.

​Harran Belediyesi’nden Sınır Ötesine Yardım Eli

Harran Belediyesi ekipleri ile İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ekipleri Suriye/Telebyad ve Rasulayn bölgesinde bulunan, Kahraman Mehmetçiklere ve ihtiyaç sahibi Suriyeli vatandaşlara içinde yiyecek ve giyecek olan kumanya paketlerini teslim ettiler.


 

Vatandaşlar Temel İhtiyaçlarını Karşılamakta Zorluk Çekiyorlar

2011 yılından itibaren yaşadığı iç savaş sıkıntılarıyla milyonlarca insanın zarar gördüğü ve göç etmek zorunda kaldığı Suriye’de savaştan etkilenen vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluklar yaşıyordu. 








 

Mehmetçikler Unutulmadı

Harran Belediyesi Türkiye’nin sınır güvenliği için başlatılan ve Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye’ye giden Mehmetçik  ile Suriyeli vatandaşları unutmadı.
Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Harran Belediye Başkanı Mahmut 


 

Özyavuz: Devletimizin Yanındayız

Özyavuz; Bizler her daima Devletimizin, Milletimizin, Askerimizin, Polisimizin ve Mazlum kardeşlerimizin yanında olduk, olmaya devam edeceğiz. 

Hamdolsun ki daha önce olduğu gibi bugünde İyilik Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile birlikte yürüttüğümüz, insani yardımlarımızı Suriye/Telebyad ve Rasulayn bölgesinde bulunan, Kahraman Askerlerimize ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimize Harran Belediyesi Sosyal Hizmetler Görevlisi Yusuf Samar öncülüğünde ulaştırarak bir nebzede olsa yüzlerin güldürdük. İhtiyaç duyulması halinde Yardımlarımız devam edecektir.” dedi.


Editör: Ahmet Şen 

 
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​Harran Belediyesi’nden Sınır Ötesine Yardım Eli
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