​Karar Verildi! Ceylanpınar’ın yeni Belediye Başkanı Soylu Oldu

Soylu, Belediye Başkanı Koltuğuna Oturdu

Ceylanpınar AK Parti Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasının iptalinin ardından yeni başkanın belirlenmesi Ankara’ya giden Ceylanpınar Belediye Meclis Üyeleri bugün belediye başkanlık koltuğuna oturacak ismin kim olduğunu seçimle belirleyecekti. Ceylanpınar’da belediye meclis üyeleri arasında yapılan seçimler sonuçlandı ve Ceylanpınar’ın yeni belediye başkanı belli olduYSK tarafından mazbatası elinden alınan Ceylanpınar eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yerine Belediye Meclis Üyeleri arasında yapılan oylamada AK Parti adayı Feyyaz Soylu seçilerek Ceylanpınar Belediyesi yeni başkanı oldu.Editör: Ahmet Şen