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Bu haber 20 Aralık 2019 19:26:12 Tarihinde eklenmiştir.

​Karar Verildi! Ceylanpınar’ın yeni Belediye Başkanı Soylu Oldu

Ceylanpınar Belediye Meclis Üyeleri arasında yapılan seçim sonucuna göre Ceylanpınar'ın yeni Belediye Başkanı Feyyaz Soylu oldu.

​Karar Verildi! Ceylanpınar’ın yeni Belediye Başkanı Soylu Oldu

Ceylanpınar AK Parti Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın mazbatasının iptalinin ardından yeni başkanın belirlenmesi Ankara’ya giden Ceylanpınar Belediye Meclis Üyeleri bugün belediye başkanlık koltuğuna oturacak ismin kim olduğunu seçimle belirleyecekti. Ceylanpınar’da belediye meclis üyeleri arasında yapılan seçimler sonuçlandı ve Ceylanpınar’ın yeni belediye başkanı belli oldu



 

Soylu, Belediye Başkanı Koltuğuna Oturdu

YSK tarafından mazbatası elinden alınan Ceylanpınar eski Belediye Başkanı Abdullah Aksak'ın yerine Belediye Meclis Üyeleri arasında yapılan oylamada AK Parti adayı Feyyaz Soylu seçilerek Ceylanpınar Belediyesi yeni başkanı oldu. 




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
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​Karar Verildi! Ceylanpınar’ın yeni Belediye Başkanı Soylu Oldu
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