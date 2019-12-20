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Bu haber 20 Aralık 2019 23:00:17 Tarihinde eklenmiştir.

​Kadınlara Cinsel Tacizde Bulunurken Kameraya Yakalandı

Metruk bir iş yerinde yoldan geçen kadınlara karşı cinsel tacizde bulunan uyuşturucu bağımlısı kişi, kameraya yakalandı. Çevre esnafından Halim Erdoğan, “Gerekli mercilere yazılar yazdım ama cevap yok” dedi.

​Kadınlara Cinsel Tacizde Bulunurken Kameraya Yakalandı

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi Sefa Özler Caddesi’nde bulunan iş yeri yıllar önce terk edildi. Aradan geçen zamanda ise iş yerinde tarihi eser olduğu iddiasıyla kazı yapıldı ancak herhangi bir bulguya rastlanmadı. Kazıdan sonra çevresi çinko ile kapatılan iş yeri sokakta yaşayan kişilerin meskeni haline geldi.


 

Yoldan Geçen Vatandaşları Rahatsız Etmeye Başladı

Uyuşturucu madde kullanan kişiler çinkoları kaldırarak iş yerinin içerisini adeta çöplüğe çevirip yoldan geçen vatandaşları da rahatsız etmeye başladı. Geçtiğimiz gün ise çevre esnafından Halim Erdoğan, yemek yerken metruk iş yeri içerisinde uyuşturucu madde kullanmış kişinin yoldan geçen kadınlara cinsel tacizde bulunduğunu gördü. Cep telefonu ile görüntü çeken Erdoğan, daha sonra da iş yerine girip şahsı uzaklaştırdı



 

“Herkes rahatsız oluyor”

Otellerin olduğu bölgede metruk iş yerinin kent imajına zarar verdiğini aktaran Halim Erdoğan, “Bizim namusumuz var. Çoluğumuz çocuğumuz var. Burası şehrimizin dışarıya açılan penceresi. Bu kadar yabancı gelip gidiyor buradaki otellere. Bu metruk binada ise uyuşturucu kullananlar, sokaktan geçenleri taciz edenler var. Gerekli mercilere yazılar yazdım ama cevap yok. Bu konuyu çözelim lütfen. Bundan 3 ay önce Adana Büyükşehir Belediyesine müracaatta bulunduk ama dilekçemize hala cevap yok. Gece de geliyorlar, gündüz de geliyorlar. Herkes rahatsız oluyor” diye konuştu.

Öte yandan, metruk iş yerinin içerisinde bir kedinin de işkence edilerek öldürüldüğü görüldü.




Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Kadınlara Cinsel Tacizde Bulunurken Kameraya Yakalandı
​Kadınlara Cinsel Tacizde Bulunurken Kameraya Yakalandı
Metruk bir iş yerinde yoldan geçen kadınlara karşı cinsel tacizde bulunan uyuşturucu bağımlısı kişi, kameraya yakalandı. Çevre esnafından Halim Erdoğan, “Gerekli mercilere yazılar yazdım ama cevap yok” dedi.
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