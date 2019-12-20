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Bu haber 20 Aralık 2019 22:00:26 Tarihinde eklenmiştir.

​Müftüden Açıklama: Bırakın ibadet etmelerini, sokakta gezmelerini bile tavsiye etmem

İl Müftüsü, yırtık pantolon ve düşük bel pantolon ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bırakın ibadet etmelerini, sokakta gezmelerini bile tavsiye etmem" dedi.

​Müftüden Açıklama: Bırakın ibadet etmelerini, sokakta gezmelerini bile tavsiye etmem

Samsun İl Müftüsü Veysel Çakı özellikle gençlerin kullandığı düşük bel ve yırtık pantolon gibi kıyafetlerle ibadet etmenin uygun olmadığını söyledi. Allah’ın huzuruna çıkılamayacak kıyafetle camiye gelinmesini doğru bulmadığını dile getiren Çakı temizlik, tertip ve düzen açısından gençlere şuurlu davranma çağrısı yaptı.



 

"Modernlik adına Cenab-ı Allah fakir hayatı yaşatıyor"

Moda diye başka milletlerin taklit edilememesi gerektiğine değinen Veysel Çakı, “Gençlerimize yırtık pantolonla sırf medeniyet göstergesi ya da moda diye, başka milletleri taklit ederek böyle yırtıp pırtık pantolonla bırakın ibadet etmelerini, sokakta bile gezmelerini tavsiye etmem. Ben şöyle düşünüyorum: Yanlış bir eğitim modernlik adına Cenab-ı Allah fakir hayatı yaşatıyor. Eskiden olsa insanlar acırlardı bu pantolonları giyenlere derlerdi ki 3, 5 kuruş verelim de bir pantolon alsın. Ama şimdi bir moda uğruna bakıyorsunuz yırtık pırtık pantolon giyiyorlar. Bu pantolonlarla camiye gelmesinler demem mümkün değil ancak camiye gelen insan da toplum içine çıkabileceği, rahat edebileceği ve kimseyi rahatsız etmeyen kıyafetin olması gerekir” diye konuştu.



 

"Düşük bel pantolonla rükuya eğildiği zaman..."

Kirli bir çorapla dahi camiye gelinmesinin uygun olmadığına değinen Çakı, “Hele ki düşük bel pantolonla rükuya eğildiği zaman arka tarafı açılıyorsa veya cemaatin dikkatini dağıtıyorsa, yanlış anlamalara sebebiyet veriyorsa, insanları rahatsız ediyorsa bu tür bir kıyafetle camiye gelinmemesi gerekir. Bu sadece bir pantolon da değildir. Kirli bir çorapla düzgün olmayan Allah’ın huzuruna çıkamayacağımız bir kıyafetle camiye gelinmesini doğru bulmuyoruz. Bu konuda hem temizlik bakımından hem tertip ve düzen bakımından Allah’ın evine geldiğimizin şuurlu içerisinde davranmamızın çok uygun olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.





Editör: Ahmet Şen 
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