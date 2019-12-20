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Bu haber 20 Aralık 2019 21:00:21 Tarihinde eklenmiştir.

​Urfalılar Dikkat!’ Fırtına Geliyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bugünden itibaren 4 gün boyunca aralarında Şanlıurfa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.

​Urfalılar Dikkat!’ Fırtına Geliyor

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü, bugünden itibaren 4 gün boyunca aralarında Şanlıurfa için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısında bulundu.


 

Şanlıurfa’da Kuvvetli Yağış ve Fırtına

Meteoroloji Müdürlüğü yaptığı incelemeler sonucundan vatandaşlara uyarıda bulunurken şu açıklamada bulundu;

Yurdumuzun bu hafta sonu kuzeybatı kesimlerden başlayarak, Balkanlar üzerinden inen İzlanda kökenli alçak basınç merkezi ve bu merkeze bağlı cephe sistemlerinin etkisine girmesi bekleniyor. Yağışların önümüzdeki hafta sonuna kadar yurdun büyük bölümünde yağmur ve sağanak şeklinde etkili olmaya devam edeceği, ancak bu yağışların önümüzdeki hafta ortasından itibaren iç ve doğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde meydana geleceği tahmin ediliyor. Yüksek basınç ve sıcak hava nedeniyle mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı havayla birlikte hafta başında batı bölgelerimizden başlayarak azalması ve ülkemiz genelinde mevsim normalleri seviyesine inmesi bekleniyor.
Açıklamanın devamında, Salı gününden sonra, bölgemizde kuvvetli yağışla birlikte yer yer kuvvetli rüzgâr ve fırtına olacağı belirtilerek, "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği olumsuzluklara karşı yayımlanacak meteorolojik uyarılara dikkat edilmesi ve gereken tedbirlerin alınması, can ve mal güvenliği açısından önem arz etmektedir." 





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Urfalılar Dikkat!’ Fırtına Geliyor
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