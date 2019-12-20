​Benzine Bu Geceden İtibaren Zam! Akaryakıt Zamları Neye Göre Yapılıyor?

Akaryakıt Zamları Neye Göre Yapılıyor?

Doların yükselmesi araç sahiplerini vurdu. Bugün gece yarısı veya pazartesi gece yarısı itibari ile geçerli olmak üzere 32 kuruş, benzin fiyatında ise 19 kuruşluk bir zammın yapılması bekleniyor. Motorine yapılacak olan zammın 26 kuruşu ÖTV'den karşılanacağından pompaya 6 kuruş olarak yansıtılması bekleniyor. Tüm bu beklentilerin gerçekleşmesi halinde benzin fiyatına da pompaya yansıyacak şekilde 19 kuruşluk bir zam yapılacak.Akaryakıta yapılan zamlarda 3 öğe dikkate alınıyor. Bunlardan birincisi; Brent Petrol. İkincisi; Uluslar arası piyasalarda ürün fiyatı ve üçüncü olarak da dolar kuru.Editör: Ahmet Şen