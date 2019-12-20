Mehmet Kuş'a Güvenimiz Tam. İhale Şeffaf Yapılmış

Eyyübiye Belediyesi Kurumlardan Bilgi Almış

Kurum Belgeleri Karşılaştırıldı

Eyyübiye Belediyesi’nin araç kiralama ihalesinde ortaya çıkan belgelerden sonra, yapılan ihalenin çok yüksek fiyatlarda olduğunu gündeme getirmiştik.Konu ile ilgili Eyyübiye Belediyesi’nden açıklama geldi. Açıklamaya bakılacak olursa yapılan işin fiyatı makul hatta Başkan Kuş, bir önceki döneme göre 12 araçlık tasarrufa gitmiş görünüyor.Şeffaf belediyecilik söylemiyle yola çıkan ve gelir gider tablosunu düzenli olarak kamuoyuyla paylaşan Eyyübiye Belediyesi, araç alım ihalesinde de tüm kamu kurum ve kuruluşlardan bilgi almış ve yaklaşık maliyet hesaplamasını da buna göre düzenlemiştir.Başkan Kuş’un bilgi aldığı kurumlar şu şekilde1-Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası2- Şanlıurfa Ziraat Odası Başkanlığı3-Şanlıurfa Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanlığı4-Şanlıurfa Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası BaşkanlığıAçıklama için gönderilen belgelere göre kurumlardan alınan fiyatlar arasında en düşük olanının seçildiği görülmekle beraber, binek araç kiralamasında kasko değerinin yüzde 2 olduğu ve bu oranın zaten ülkenin her yerinde aynı olduğu bilinen bir gerçektir. Diğer kurumlardan yaklaşık maliyet alınması ve istişare edilmesi, şeffaf yapıldığının göstergesidir.Editör: Ahmet Şen