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Bu haber 20 Aralık 2019 14:52:52 Tarihinde eklenmiştir.

Birecik Jandarma Komutanı FETÖ’den Gözaltına Alındı

İzmir Merkezli operasyonda, 24 Albay, 7 Yarbay, 15 Binbaşı, 35 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen rütbelerinde olmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gözlatına alınan Jandarma Komutanları arasında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Jandarma Komutanı görevinde olan Yüzbaşı Harun Çetinkaya da yer aldı.

Birecik Jandarma Komutanı FETÖ’den Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik İzmir ve 32 farklı ilde düğmeye basıldı. Aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşı gibi rütbeli askerlerin çoğunlukta olduğu 88 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 52 şüpheli gözaltına alındı.


 

Birecik Jandarma Komutanı FETÖ’den Gözaltına Alındı

Gözaltı talimatı verilen komutanlar arasında Şanlıurfa Birecik ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Harun Çetinkaya da yer aldı. Gözaltına alınan muvazzaflardan dikkat çeken diğer isimler ise şu şekilde: Yüzbaşı Ekrem B. (İzmir Selçuk İlçe Jandarma Komutanı), Yüzbaşı İbrahim Y., (Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanı)




Editör: Ahmet Şen 



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Asayiş
Birecik Jandarma Komutanı FETÖ’den Gözaltına Alındı
Birecik Jandarma Komutanı FETÖ’den Gözaltına Alındı
İzmir Merkezli operasyonda, 24 Albay, 7 Yarbay, 15 Binbaşı, 35 Yüzbaşı, 6 Üsteğmen, 1 Teğmen rütbelerinde olmak üzere yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Gözlatına alınan Jandarma Komutanları arasında Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde Jandarma Komutanı görevinde olan Yüzbaşı Harun Çetinkaya da yer aldı.
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