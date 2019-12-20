Birecik Jandarma Komutanı FETÖ’den Gözaltına Alındı

İzmir Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay tarafından Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki yapılanmasına yönelik İzmir ve 32 farklı ilde düğmeye basıldı. Aralarında Albay, Yarbay, Binbaşı ve Yüzbaşı gibi rütbeli askerlerin çoğunlukta olduğu 88 şüpheliye yönelik gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 52 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltı talimatı verilen komutanlar arasında Şanlıurfa Birecik ilçe jandarma komutanı Yüzbaşı Harun Çetinkaya da yer aldı. Gözaltına alınan muvazzaflardan dikkat çeken diğer isimler ise şu şekilde: Yüzbaşı Ekrem B. (İzmir Selçuk İlçe Jandarma Komutanı), Yüzbaşı İbrahim Y., (Erzurum Karayazı ilçe jandarma komutanı)Editör: Ahmet Şen