​Müge Anlı Bir Cinayeti Daha Aydınlattı! 3 Yıldır Kayıptı, Öldürüldüğü Ortaya Çıktı

Kayınbiraderi Cinayeti İtiraf Etti

Gaziantep’te 3 yıl önce esrarengiz bir şekilde kaybolan Mehmet Muharrem Elbay dosyasında, sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Müge Anlı’nın kayıp Mehmet Muharrem Elbay dosyasını araştırırken ortaya çıkan delilleri ihbar kabul eden Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, düğmeye bastı. Bir numaralı şüpheli İmam C.E. gözaltına alındı. C.E. ile birlikte; “Mehmet Muharrem Elbay’ı ağabeyim öldürdü. Bu yüzden kocamı bıçakladı” diyen kız kardeşi Z.E. de emniyet tarafından gözaltına alındı. Ardından adliyeye götürülen şüpheliler savcı karşısına çıkarıldı.Gaziantep’ten canlı yayınla programını açan Müge Anlı, C.E. ve Z.E.’nin adliyeye götürüldüğünü aktardı. Anlı; “3 yıldır beklediğimiz dosyanın sonuna geldik. Tüm Türkiye’nin beklediği görüntü buydu. Cahit Ergül’ün kayınbiraderi E., cinayeti itiraf etti” açıklamasını yaptı.Editör: Ahmet Şen