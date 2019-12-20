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Bu haber 20 Aralık 2019 17:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Verileri Açıklandı

Gayrisafi yurt içi hasıladan en yüksek payı yüzde 31,0 ile İstanbul aldı. Payların hesaplandığı iller arasında Şanlıurfa'da yer aldı. Şanlıurfa'nın GSYH'sı 16 Bin TL olarak hesaplandı.

​Şanlıurfa’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Verileri Açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı il bazında gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre; il düzeyinde Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) hesaplamalarına göre; 2018 yılında İstanbul 1 trilyon 155 milyar 254 milyon TL ile en yüksek GSYH'ye ulaştı ve toplam GSYH'den yüzde 31,0 pay aldı. İstanbul'u, 329 milyar 831 milyon TL ve yüzde 8,9 pay ile Ankara, 233 milyar 515 milyon TL ve yüzde 6,3 pay ile İzmir izledi. İl düzeyinde GSYH hesaplarında son üç sırada 3 milyar 289 milyon TL ile Tunceli, 2 milyar 613 milyon TL ile Ardahan ve 2 milyar 250 milyon TL ile Bayburt yer aldı.

GSYH'den en yüksek payı alan ilk üç il, 2018 yılında toplam GSYH'nin yüzde 46,2'sini oluşturdu.






 

Şanlıurfa’nın GSYH’si 16 Bin TL

Kişi başına GSYH'de 2018 yılında, Kocaeli 79 bin 254 TL ile ilk sırada yer aldı. Kocaeli'ni, 76 bin 769 TL ile İstanbul ve 60 bin 249 TL ile Ankara izledi. İl düzeyinde kişi başına GSYH hesaplamalarında, 16 bin 194 TL ile Şanlıurfa, 16 bin 68 TL ile Van ve 15 bin 121 TL ile Ağrı son üç sırada yer aldı.

Kişi başına GSYH, 2018 yılında onüç il için Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti.



 

İstanbul, İlk Sırada

TR10 (İstanbul) yüzde 31,0 pay ile İBBS ikinci düzeyde 26 bölge içinde ilk sırada yer aldı
İBBS ikinci düzeyde, TR10 (İstanbul) yüzde 31,0 ile toplam GSYH içinde en yüksek payı aldı. TR10 (İstanbul)'u, yüzde 8,9 pay ile TR51 (Ankara) ve yüzde 6,3 pay ile TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) izledi. Son üç sırada ise yüzde 0,85 pay ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), yüzde 0,64 pay ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) ve yüzde 0,60 pay ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) yer aldı.



Bölge içi sektör paylarına göre, TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) yüzde 29,6 ile tarım sektöründe, TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) yüzde 51,2 ile sanayi sektöründe ve TR61 (Antalya, Isparta, Burdur) yüzde 72,8 ile hizmetler sektöründe en yüksek paya sahip oldu. 





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Şanlıurfa’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Verileri Açıklandı
​Şanlıurfa’nın Gayrisafi Yurt İçi Hasıla Verileri Açıklandı
Gayrisafi yurt içi hasıladan en yüksek payı yüzde 31,0 ile İstanbul aldı. Payların hesaplandığı iller arasında Şanlıurfa'da yer aldı. Şanlıurfa'nın GSYH'sı 16 Bin TL olarak hesaplandı.
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