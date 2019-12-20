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Bu haber 20 Aralık 2019 12:00:23 Tarihinde eklenmiştir.

​Şanlıurfa’da İnsan Kaçakçılığı! 7 Kişi Tutuklandı

Kaçak göçmenleri para karşılığı İran'dan Türkiye'ye soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Zanlıların polise teknik takipte yakalanmamak için göçmenleri, "otomobil", "yeşil ağaç" ve "siyah araba" diyerek şifreledikleri ortaya çıktı.Eş zamanlı yapılan operasyonda olayla bağlantısı olduğu öğrenilen 1 kişi Şanlıurfa’da gözaltına alındı.

​Şanlıurfa’da İnsan Kaçakçılığı! 7 Kişi Tutuklandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adana'ya İran üzerinden sık sık kaçak göçmen gelmesi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığından alınan talimat üzerine insan kaçakçılarına yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Polis 5 ay boyunca Afganistan, Pakistan, Sri Lanka, Özbekistan ve Bangladeş uyruklu vatandaşları İran'dan Türkiye'ye oradan da Adana'ya getirip daha sonra Ankara ve İstanbul'a gitmesini sağlayan şahısları takip etti.




 

Teknik Takibe Takılmamak İçin Şifre Kullandılar

Yapılan takip sırasında zanlıların polise teknik takipte yakalanmamak için göçmenlere Tatvan’da "yeşil ağaç", Diyarbakır’da "otomobil", Adana’da "siyah araba" şeklinde şifreler vererek otobüs, minibüs ve kamyon gibi araçlar ile taşıdıkları tespit edildi. 




 

Şanlıurfa’dan 1 Kişi Gözaltına Alındı

Polis bu tespitlerin ardından 17 Aralık günü Adana merkezli Van, Bitlis, Şanlıurfa ve Osmaniye illerinde şafak vakti operasyon yaptı. Bu operasyonda Adana'da 6, diğer illerde de 1'er kişi olmak üzere 10 zanlı gözaltına alındı. Zanlılar emniyete getirilerek sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği karşısına çıkartılan zanlılardan 7'si tutuklanırken, 3'ü adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Ayrıca polisin bu kapsamda 194 göçmeni yakalayarak sınır dışı edip 688 bin 506 lira da para cezası kestiği öğrenildi. 






Editör: Ahmet Şen 
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​Şanlıurfa’da İnsan Kaçakçılığı! 7 Kişi Tutuklandı
Kaçak göçmenleri para karşılığı İran'dan Türkiye'ye soktuğu iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişiden 7'si tutuklandı. Zanlıların polise teknik takipte yakalanmamak için göçmenleri, "otomobil", "yeşil ağaç" ve "siyah araba" diyerek şifreledikleri ortaya çıktı.Eş zamanlı yapılan operasyonda olayla bağlantısı olduğu öğrenilen 1 kişi Şanlıurfa’da gözaltına alındı.
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