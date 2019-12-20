Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 20 Aralık 2019 10:00:53 Tarihinde eklenmiştir.

​Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kimin Oturacağı Belli Oldu

Ceylanpınar AK Parti Abdullah Aksak'ın mazbatasının iptalinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu haline gelmişti. Ceylanpınar’a Belediye Başkanı olmak için Ankara’ya giden Ceylanpınar Belediye Meclis Üyeleri arasında bir isim belirlendi.

​Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kimin Oturacağı Belli Oldu

YSK,  Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmak ve aldığı 2 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle mazbatasını iptal etti.



 

Ceylanpınar Belediye Başkanı Kim Olacak?

Mazbatası iptal edilen Aksak’ta boşalan belediye başkanlığı koltuğuna kimin geleceği ise merak konusu haline gelmişti. Ceylanpınarlıların merakla beklediği Belediye Başkanı kim olacak sorularının ise yanıtı geldi.


 

Ceylanpınar Belediye Meclis Üyeleri Ankara’ya Gitti

Ceylanpınar Belediye Meclis üyeleri, Ankara'da, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında istişare toplantılarına katıldılar. Toplantıda bir isim üzerinde durulurken bu ismin ise Feyyaz Soylu olduğu iddia edildi.



(Feyyaz Soylu)



 

Ceylanpınar’ın Yeni Belediye Başkanı Kim Olacak

İddialar gündemde yer almaya devam ederken, gözler bugün yapılacak olan seçime çevrildi. Belediye meclis üyeleri, Ankara’daki işlemlerin bitmesinin ardından Şanlıurfa’ya gelerek, belediye başkanının kim olacağını yapacakları seçimle belirleyecek.




Ayrıntılar ve kesin sonuçlar Urfa.com Haber Sitesinde yer alacak…





Editör: Ahmet Şen 
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Şanlıurfa’da Esrarengiz Olay! AFAD Devreye Girdi
​Şanlıurfa’da Esrarengiz Olay! AFAD Devreye Girdi
Şanlıurfa’da kaldırım taşlarının altından çıkan duman polis, itfaiye, zabıta ve AFAD'ı alarma geçirdi.
​Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kimin Oturacağı Belli Oldu
​Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kimin Oturacağı Belli Oldu
Ceylanpınar AK Parti Abdullah Aksak'ın mazbatasının iptalinin ardından yeni başkanın kim olacağı merak konusu haline gelmişti. Ceylanpınar’a Belediye Başkanı olmak için Ankara’ya giden Ceylanpınar Belediye Meclis Üyeleri arasında bir isim belirlendi.
Kaymakam Ufuk Akıl'dan İyilik Hareketi: Hayırseverler ile İhtiyaç Sahipleri Buluşuyor
Kaymakam Ufuk Akıl'dan İyilik Hareketi: Hayırseverler ile İhtiyaç Sahipleri Buluşuyor
Şanlıurfa’da İyilik Hareketi Projesi devam ediyor. Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl, devam eden proje ile yardıma ihtiyacı olan ailelere hayırseverler tarafından yardım ulaştırmaya aracılık ediyor.
​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim
​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim
Tuğba Özay, Şanlıurfa’nın tarihi mekanı olan Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Özay’ın gezi sonrası yaptığı açıklamada: "Taşların T harfine benzemesinden etkilendim." dedi.
​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması
​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması
TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeleri sırasında söz alan CHP Milletvekili Veli Ağbaba; “ Bu yılki bütçeye en uygun isim çiğ köfte bütçesi olur” dedi.
​Çiftçilerimize Müjde: Desteklemelere Bloke Konulmayacak
​Çiftçilerimize Müjde: Desteklemelere Bloke Konulmayacak
Mahkeme karar verdi, çiftçinin destekleme primlerine bloke konulamayacak
Başkan Ekinci: İmar Planının Şahsım ve Ekibimle Alakası Yoktur
Başkan Ekinci: İmar Planının Şahsım ve Ekibimle Alakası Yoktur
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İmar planının iptal edilmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
​Suruç Belediyesinde İşten Çıkarılan 5 Kişi İşine Tekrar Kavuştu
​Suruç Belediyesinde İşten Çıkarılan 5 Kişi İşine Tekrar Kavuştu
Şanlıurfa'da, görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik döneminde haksız yere işten çıkarılan işçilerden 5'i, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş tarafından tekrar işe alındı.
​Şanlıurfa’da Yemlerin Arasına Gizlenmiş 20 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Yemlerin Arasına Gizlenmiş 20 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da durdurulan tırda yapılan aramada hayvan yemlerinin arasına gizlenmiş 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
Şanlıurfa’da polisten kaçan bir şahsın kullandığı araç kaza yaparak durduruldu. Kazadan yara almadan kurtulan 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
​Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
​Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
FETÖ'ye yönelik Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin’de düzenlenen operasyonda 4’ü muvazzaf üsteğmen olmak üzere 21 şahıs gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Ev Çöktü, Bir Çocuk Yaralandı
​Şanlıurfa’da Ev Çöktü, Bir Çocuk Yaralandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çöken derme çatma evin yakınındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı.
​Şanlıurfa’da Esrarengiz Olay! AFAD Devreye Girdi
​Şanlıurfa’da Esrarengiz Olay! AFAD Devreye Girdi
​Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kimin Oturacağı Belli Oldu
​Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kimin Oturacağı Belli Oldu
​Yılbaşı Süslemesi Yaparken Vinçten Düştü!
​Yılbaşı Süslemesi Yaparken Vinçten Düştü!
​Okul Çıkışı Facia! Öğrenci Servisi Bomba Gibi Patladı
​Okul Çıkışı Facia! Öğrenci Servisi Bomba Gibi Patladı
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:00
Güneş
07:27
Öğle
12:27
İkindi
14:57
Akşam
17:17
Yatsı
18:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿