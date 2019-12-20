​Ceylanpınar Belediye Başkanlığı Koltuğuna Kimin Oturacağı Belli Oldu

Ceylanpınar Belediye Başkanı Kim Olacak?

Ceylanpınar Belediye Meclis Üyeleri Ankara’ya Gitti

Ceylanpınar’ın Yeni Belediye Başkanı Kim Olacak

YSK, Ceylanpınar Belediye Başkanı Abdullah Aksak’ın 18 yaşından küçükken ruhsatsız silah bulundurmak ve aldığı 2 yıl 9 ay hapis cezası nedeniyle mazbatasını iptal etti.Mazbatası iptal edilen Aksak’ta boşalan belediye başkanlığı koltuğuna kimin geleceği ise merak konusu haline gelmişti. Ceylanpınarlıların merakla beklediği Belediye Başkanı kim olacak sorularının ise yanıtı geldi.Ceylanpınar Belediye Meclis üyeleri, Ankara'da, Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki başkanlığında istişare toplantılarına katıldılar. Toplantıda bir isim üzerinde durulurken bu ismin ise Feyyaz Soylu olduğu iddia edildi.(Feyyaz Soylu)İddialar gündemde yer almaya devam ederken, gözler bugün yapılacak olan seçime çevrildi. Belediye meclis üyeleri, Ankara’daki işlemlerin bitmesinin ardından Şanlıurfa’ya gelerek, belediye başkanının kim olacağını yapacakları seçimle belirleyecek.Ayrıntılar ve kesin sonuçlar Urfa.com Haber Sitesinde yer alacak…Editör: Ahmet Şen