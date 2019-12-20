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Bu haber 20 Aralık 2019 13:00:59 Tarihinde eklenmiştir.

​Cenazeden Dönüyorlardı! Midibüste ayağa kalkan yolcu şoförün üzerine düştü: 5 yaralı

bir cenazeye katıldıktan sonra İstanbul’da dönen ve içerisinde 26 yolcusu bulunan midibüs, bir yolcunun ayağa kalktıktan sonra şoförün üzerine düşmesi sonucu kaza yaptı. Kazada 5 yolcu yaralandı.

​Cenazeden Dönüyorlardı! Midibüste ayağa kalkan yolcu şoförün üzerine düştü: 5 yaralı

Kaza, Kastamonu Pınarbaşı-Ulus karayolu Urşan köyü mevkisine meydana geldi. 


 

Cenazeye Katılmış Evlerine Dönüyorlardı

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesine bir cenaze merasimine katıldıktan sonra İstanbul'a dönen ve içerisinde 26 yolcusu olduğu öğrenilen Ünal Önemli idaresindeki 34 UL 3088 plakalı midibüste bulunan bir yolcu ayağa kalktı. 




 

Ayağa Kalkan Yolcu Şoförün Üstüne Düştü

Bu sırada ayaktaki yolcu, virajı dönmek isteyen midibüste dengesini kaybederek şoförün üzerine düştü. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, yoldan çıkarak şarampolde bir ağaca çarptı. Olası bir facianın eşiğinden dönülen kazada midibüsteki Yüksel Demirci ve Hayriye Yavuz ile 3 yolcu daha yaralandı. İhbar üzerine olay yerine Kastamonu ve Bartın'dan çok sayıda ambulans sevk edildi. Olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüksel Demirci ve Hayriye Yavuz, Pınarbaşı İlçe Hastanesinde tedavi altına alındı. Diğer yaralanan 3 yolcunun ise ayakta tedavisi yapıldı.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Cenazeden Dönüyorlardı! Midibüste ayağa kalkan yolcu şoförün üzerine düştü: 5 yaralı
​Cenazeden Dönüyorlardı! Midibüste ayağa kalkan yolcu şoförün üzerine düştü: 5 yaralı
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