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Bu haber 20 Aralık 2019 08:00:44 Tarihinde eklenmiştir.

​Okul Çıkışı Facia! Öğrenci Servisi Bomba Gibi Patladı

Seyir halindeyken alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı. Şoförün yangını fark edip öğrencileri tahliye etmesi faciayı önledi.

​Okul Çıkışı Facia! Öğrenci Servisi Bomba Gibi Patladı

Edinilen bilgiye göre; Aydın’ın Efeler ilçesi İstasyon Bulvarı'nda seyir halinde olan servis midibüsü, elektrik aksamında meydana gelen arazı nedeniyle alev aldı. 



 

Şoför Öğrencileri Tahliye Etti

Araçtan dumanlar yükselmeye başladığını gören şoför, öğrencileri tahliye etti. Olayın haber verilmesi üzerine bölgeye intihal eden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etmeye başlayacağı sırada araçta büyük bir patlama yaşandı. Patlama nedeniyle, aracın kırılan camları çevreye saçıldı.





Editör: Ahmet Şen 
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Asayiş
​Okul Çıkışı Facia! Öğrenci Servisi Bomba Gibi Patladı
​Okul Çıkışı Facia! Öğrenci Servisi Bomba Gibi Patladı
Seyir halindeyken alev alan öğrenci servisi bomba gibi patladı. Şoförün yangını fark edip öğrencileri tahliye etmesi faciayı önledi.
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