​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim

Harflerin Gücüne İnanırım! Taşların T Harfine Benzemesinden Etkilendi

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken ve Şanlıurfa'daki önemli tarihi mekanlardan olan Göbeklitepe, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.Son olarak Göbeklitepe’yi ziyaret eden ünlüler arasında Tuğba Özay yer aldı. Özay, bugün gerçekleştirdiği gezide, fotoğraflar çekerek sosyal medya hesabında yayınladı.Fotoğraflara açıklama ekleyen Özay, harflerin gücüne inanırım dedi. Tarihi Eser Göbeklitepe Sütunlarının T harfi şeklinde olması Özay’ın ilgisini çekerken, açıklamalarına şöyle devam etti;“Harflerin gücüne inanır mısınız ..? Ben inanırım ... Adımın T harfiyle başlaması ve tarihi yerlerdeki ziyaretlerimde birçok heykelin T harfi şeklinde olması hep bir bağlantı kurmama sebep olmuştur ..T harfi gücü , köprüyü , dik duruşu temsil eder .. Örneğin bugün Göbeklitepe’yi gezdiğimde taşların hep T harfinde olması çok ilgimi çekti .. Ve öyle bir etkilendim ki 12.000 yıllık tarihi olan bu muazzam yerden ... Muhakkak gidin görün derim.”Editör: Ahmet Şen