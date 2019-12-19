Anasayfa Künye İletişim

Şanlıurfa Gündemi, Urfa.com ile Güncel urfa haberleri son dakika urfa asayiş ölüm ve siyaset haberleri ile ajans hizmet kalitesini şiar edinmiştir.

Advert
Bu haber 19 Aralık 2019 21:00:14 Tarihinde eklenmiştir.

​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim

Tuğba Özay, Şanlıurfa’nın tarihi mekanı olan Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Özay’ın gezi sonrası yaptığı açıklamada: "Taşların T harfine benzemesinden etkilendim." dedi.

​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan ve tüm dünyanın dikkatini çeken  ve Şanlıurfa'daki önemli tarihi mekanlardan olan Göbeklitepe, ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.


Son olarak Göbeklitepe’yi ziyaret eden ünlüler arasında Tuğba Özay yer aldı. Özay, bugün gerçekleştirdiği gezide, fotoğraflar çekerek sosyal medya hesabında yayınladı. 





 

Harflerin Gücüne İnanırım! Taşların T Harfine Benzemesinden Etkilendi

Fotoğraflara açıklama ekleyen Özay, harflerin gücüne inanırım dedi. Tarihi Eser Göbeklitepe Sütunlarının T harfi şeklinde olması Özay’ın ilgisini çekerken, açıklamalarına şöyle devam etti;

“Harflerin gücüne inanır mısınız ..? Ben inanırım ... Adımın T harfiyle başlaması ve tarihi yerlerdeki ziyaretlerimde birçok heykelin T harfi şeklinde olması hep bir bağlantı kurmama sebep olmuştur ..T harfi gücü , köprüyü , dik duruşu temsil eder .. Örneğin bugün Göbeklitepe’yi gezdiğimde taşların hep T harfinde olması çok ilgimi çekti .. Ve öyle bir etkilendim ki 12.000 yıllık tarihi olan bu muazzam yerden ... Muhakkak gidin görün derim.”







Editör: Ahmet Şen
Etiketler
Yorum Yap
Ö-HABER
​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim
​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim
Tuğba Özay, Şanlıurfa’nın tarihi mekanı olan Göbeklitepe’yi ziyaret etti. Özay’ın gezi sonrası yaptığı açıklamada: "Taşların T harfine benzemesinden etkilendim." dedi.
​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması
​2020 Bütçe Görüşmelerinde Çiğ Köfte Bütçesi Tartışması
TBMM Genel Kurulunda, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi’nin maddeleri üzerindeki görüşmeleri sırasında söz alan CHP Milletvekili Veli Ağbaba; “ Bu yılki bütçeye en uygun isim çiğ köfte bütçesi olur” dedi.
​Çiftçilerimize Müjde: Desteklemelere Bloke Konulmayacak
​Çiftçilerimize Müjde: Desteklemelere Bloke Konulmayacak
Mahkeme karar verdi, çiftçinin destekleme primlerine bloke konulamayacak
Başkan Ekinci: İmar Planının Şahsım ve Ekibimle Alakası Yoktur
Başkan Ekinci: İmar Planının Şahsım ve Ekibimle Alakası Yoktur
Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, İmar planının iptal edilmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
​Suruç Belediyesinde İşten Çıkarılan 5 Kişi İşine Tekrar Kavuştu
​Suruç Belediyesinde İşten Çıkarılan 5 Kişi İşine Tekrar Kavuştu
Şanlıurfa'da, görevden uzaklaştırılan HDP'li Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik döneminde haksız yere işten çıkarılan işçilerden 5'i, Belediye Başkan Vekili Kenan Aktaş tarafından tekrar işe alındı.
​Şanlıurfa’da Yemlerin Arasına Gizlenmiş 20 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
​Şanlıurfa’da Yemlerin Arasına Gizlenmiş 20 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa’da durdurulan tırda yapılan aramada hayvan yemlerinin arasına gizlenmiş 20 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 263 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
​Şanlıurfa’da Polis Suçlu Kovalamacası! Kaçarken Kaza Yaptı
Şanlıurfa’da polisten kaçan bir şahsın kullandığı araç kaza yaparak durduruldu. Kazadan yara almadan kurtulan 2 kişi gözaltına alınırken, araçta yapılan aramada ise uyuşturucu madde ele geçirildi.
​Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
​Şanlıurfa merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu: 21 gözaltı
FETÖ'ye yönelik Şanlıurfa merkezli Adıyaman, Antalya, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Ankara, Afyonkarahisar ve Mardin’de düzenlenen operasyonda 4’ü muvazzaf üsteğmen olmak üzere 21 şahıs gözaltına alındı.
​Şanlıurfa’da Ev Çöktü, Bir Çocuk Yaralandı
​Şanlıurfa’da Ev Çöktü, Bir Çocuk Yaralandı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çöken derme çatma evin yakınındaki bir çocuk hafif şekilde yaralandı.
​Şanlıurfa’da Öz Yeğenini Kaçırıp Fidye İstedi
​Şanlıurfa’da Öz Yeğenini Kaçırıp Fidye İstedi
Şanlıurfa’dan Almanya’da bulunan eski kocasının yanına gitmek isteyen kadın, kendi öz yeğenini kaçırtıp 25 bin dolar fidye istedi.
​Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü
​Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü
Şanlıurfa’da minibüs ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor
​Tarihi Balıklıgöl’de Antika Eşyalar Sergileniyor
Tarihi Balıklıgöl Platosu’nda sergilenen ve aralarında yaklaşık 100 yıllık eşyaların da bulunduğu antikalar, ziyaretçilerini tarihi bir yolculuğa çıkarıyor.
​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim
​Ünlü Manken Göbeklitepe’yi Ziyaret Etti: Sütunların T Harfine Benzemesinden Etkilendim
​Arap Medyasında Son Dakika! Türkiye’den Asker İstediler, Türk Askeri Trablusgarp’a Mı Gönderilecek?
​Arap Medyasında Son Dakika! Türkiye’den Asker İstediler, Türk Askeri Trablusgarp’a Mı Gönderilecek?
Davutoğlu’nun Üniversitesi Marmara’ya Devredildi
Davutoğlu’nun Üniversitesi Marmara’ya Devredildi
​Boşandığı Eşi Başkasıyla Evlenecek Diye Öldürmüştü! Mahkemeden Sevindirici Haber Geldi
​Boşandığı Eşi Başkasıyla Evlenecek Diye Öldürmüştü! Mahkemeden Sevindirici Haber Geldi
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:00
Güneş
07:26
Öğle
12:27
İkindi
14:56
Akşam
17:17
Yatsı
18:38
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
ANKET
TÜMÜ

﻿